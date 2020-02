Se naște o relație amoroasă la Survivor România! Cum au fost prinși doi concurenți

În ediția de luni seară, după o discuție în tabăra Războinicilor între mai mulți concurenți și Claudia, camerele de filmat au surprins un moemnt tandru între Lola și Cristi. După ce Lola i-a șoptit ceva lui Cristi, aceștia au plecat îmbrățișați, iar Cristi o sărută pe frunte pe colega sa, înainte să dispară din cadru.

Se naște o relație amoroasă la Survivor România!

Lola este privită ca fiind una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România, dar, totodată, și una dintre cele mai controversate. Aceasta se pare că a reușit să provoace mai multe scandaluri cu echipa ”Faimoșii” de la Survivor România 2020. Reamintim că primul a fost cu Cristina Șișcanu, care, în timpul unui joc a abandonat lupta, susținând că aceasta trișează. Apoi, Lola a fost surprinsă având un schimb dur de replici cu artistul Lino Golden.

Lola, o concurentă controversată

În urma scandalului, Lino Golden a ieșit cam șifonat, dat fiind faptul că toți i-au reproșat cuvintele urâte adresate unei femei. Augustin Viziru, un fost concurent de la Survivor România, din echipa ”Faimoșilor” a afirmat despre cuvintele lui Lino. ”Lino acolo a greșit! Indiferent de context nu poți să îi spui unei femei că este „fată bătrână”! Nu se vorbește așa cu o femeie, dar vă zic eu, conflictul a început altădată. Nici Lola nu este liniștită, l-a șicanat și ea pe Lino și el nu a mai rezistat. De altfel, le-am spus tuturor că este cea mai periculoasă, că intră în mintea lor, să fie atenți la războinică! Dar…acolo, Faimosul meu a greșit, trebuie să recunosc”, a apreciat Augustin Viziru.

Lino Golden și decizia de a slăbi

Lino Golden este acum într-o formă de zile mari, fapt pentru care a acceptat să facă parte din show-ul ”Survivor România”. Cu taote acestea, lucrurile nu stăteau așa și la început.

„La 16 ani aveam 100 de kg, atunci am luat hotărârea că trebuie să slăbesc. Țin mine că Alex Velea mi-a spus că nu mă va mai ajuta să slăbesc, când m-a prins că nu mă țineam de dietă cu adevărat. Acela a fost momentul când am devenit foarte serios în această privință. Primul lucru pe care am început să îl fac a fost acela de a alerga în parc, însă după două minute mi s-a făcut rău și eram pe punctul de a chema ambulanța. Atât dieta pe care o țineam, cât și sportul intens m-au ajutat să slăbesc foarte mult. După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar; am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, a declarat Lino Golden.