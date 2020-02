Eliminare spectaculoasă de la Survivor România. Cine este Lino Golden și de ce a plecat acasă

Survivor România și-a mai luat adio de la un concurent. După ce Cristina Șișcanu a fost prima care a luat avionul către casă, cel care a urmat-o a fost Lino Golden. Se pare că eliminările se fac în masă în echipa Faimoșilor. De ce a plecat cunoscutul cântăreț acasă?

Lino Golden, eliminat de la Survivor România

Săptămâna aceasta, Lino Golden și-a luat la revedere de la aspra comăetiție Survivor România. Viața grea din cadrul show-ului sportiv a luat final pentru Cristina Șișcanu și pentru Lino Golden. Viziru a părăsit și el competiția, dar din cauza accidentării de care a avut parte chiar extrem de aproape de premiera noului sezon. Acesta a venit acasă cu o accidentare la picior, din timpul primelor curse. Pentru prima oară la Survivor, a existat o propunere dublă la eliminare, aceata fiind atât în rândul băieților, cât și în rândul fetelor.

Înainte de vot, coechipierii și-au exprimat opinia despre cine trebuie să plece și cine nu ar merita asta. În cele din urmă, colegii au decis că faimosul Lino a fost cel care și-a încheiat socotelile cu peisajele din Dominicană. „Sincer să fiu am stat mai mult decât m-am așteptat. M-a întărit foarte mult experiența prin care am trecut. M-am distrat și pe traseu. În mintea mea ste doar ce o să mănânc acasă. O să-mi văd iubita, prietenii”, a spus Lino, după ce a aflat că se întoarce în România. „Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta”, a adăugat tânărul.

