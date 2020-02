Se majorează pensiile cu 40 la sută! Când vor primi milioane de pensionari bani în plus

Pensionarii vor primi majorarea de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020! Declarația aparține ministrului Muncii, Violeta Alexandru, care a spus că sumele destinate majorărilor sunt prevăzute în buget.

Pensiile se vor majora cu 40 la sută de la 1 septembrie

Reprezentantul Guvernului Orban a spus că legea pensiilor este în vigoare, iar ea va respecta legea, așadar, pensionarii vor beneficia de creștere de la 1 septembrie.

„Pensiile vor creşte, sumele sunt prevăzute în buget. Merg pe aceeaşi prezentare. Eu sunt ministrul Muncii, sunt chemată să aplic legea în continuare. Colegii mei sunt atenţi la economie. Nu am alt element care să mă determine în acest moment să afirm altceva.

Aşa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Nu am, de la premier, de la Ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare. Aşa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Când se va face majorarea, se va lua în calcul documentele de la fiecare pensionar”, a spus Alexandru, la un post TV.

Ministrul Muncii a mai spus că nu are niciun alt semnal de la premier, sau de la ministrul Finanțelor, așa că nu are altceva de făcut decât să pună în aplicare legea aflată în vigoare.

„Sunt ministrul Muncii, rolul meu este să aplic legea. Legea este în vigoare, nu am alt mesaj decât că sunt omul care trebuie să aplice legea, nu am alt element care să mă determine, în acest moment, să afirm altceva. Aşa cum este legea în vigoare eu sunt chemată să o pun în aplicare. Nu am de la premier, de la ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare”, a mai spus Violeta Alexandru.

Efectele asupra economiei se vor vedea anul viitor, după cum avertiza Consiliul Fiscal, care spunea că majorarea pensiilor cu 40% va face ca deficitul bugetar să depășească chiar și 6% din PIB.