Ce riscă românii care vor ieși la pensie peste 20 de ani. Scenariu sumbru pentru viitorii pensionari

Scenariu sumbru pentru viitorii pensionari – Peste 20 de ani, veniturile de la stat ale bătrânilor ar putea fi plătite la fel de dificil ca în prezent. Mai mult, ar putea fi prea mici pentru a asigura un trai decent. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la viitor.

Ce riscă românii care vor ieși la pensie peste 20 de ani

Un român care are un salariu mediu net de circa 4.000 de lei, adică 833 de euro, în prezent, ar urma să aibă, după 35 de ani de muncă, o pensie de la stat de 1.275 de lei, adică 265 de euro, potrivit unei analize a CFA România. În cazul în care ar avea contribuții și la Pilonul II, pensia privată obligatorie, ar mai primi în plus aproape 400 de lei, sub o sută de euro.

În 2019, coșul minim de consum pentru un trai decent era de 2.684 de lei, ceea ce înseamnă 560 de euro, pentru un adult singur, conform unui studiu al Fundației Friedrich Ebert. Partea negativă și care provoacă furie cetățenilor este că, din totalul celor peste 5,3 milioane de salariați, circa un sfert primesc salariul minim pe economie, adică 1.350 de lei, 281 de euro.

Despre ce va fi peste 20 de ani a vorbit mai multe Florentina Almăjanu, director general al CFA România, asociația analiștilor financiari certificați internațional: „Peste 20-30-40 de ani, nu știm dacă va mai exista pensia de la stat așa cum o știm acum pe care o obținem după cei 35 de ani de muncă”.

Românii, condamnați la sărăcie

Potrivit Europa Liberă, specialiștii trag semnale de alarmă cu privire la viitorul pensionarilor, afirmând că peste 20-30 de ani, România va avea o populație mai mică, îmbrătrânită și cu mai mulți pensionari decât salariați.

„Peste 20-30 de ani, România va avea o populație mai mică, mai îmbătrânită, cu mai mulți pensionari decât salariați, iar pensiile de la stat ar putea să fie prea mici pentru a reprezenta un sprijin real la bătrânețe. Opțiunile de pensii private sunt o soluție, însă nu pentru toți românii, care riscă să fie „condamnați la sărăcie”, spun specialiștii.

În opinia cunoscătorilor, primul mare șoc va veni în perioada 2030-2035, când începe să se pensioneze generația decrețeilor, copiii născuți din obligație patriotică în România comunistă . În acea vreme, numărul de pensionari va crește cu aproximativ 60.000 – 70.0000 de persoane anual, ceea ce înseamnă cu un sfert mai mult decât în mod normal.