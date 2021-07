Se despart Mario Fresh și Alexia Eram?! Ce se întâmplă cu fata Andreei Esca

Ce se întâmplă între Mario Fresh și Alexia Eram? Unul din cele mai cunoscute și discutate cupluri tinere din showbi-ul românesc sunt sau nu la un pas de despărțire? Fanii sunt surprinși de ce se întâmplă cu fiica Andreei Esca. Un detaliu i-a făcut clar să se gândească la sfârșitul poveștii lor de dragoste.

Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit?

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de ani buni și formează unul din cele mai discutate cupluri tinere din showbiz-ul românesc. Notorietatea le-a dat mari bătăi de cap, mai ales că tinerețea atrage după sine și multe sincope, dar mai ales și gelozie acolo unde există pasiune.

Fanele lui Mario nu au contenit în tot acest timp să îi trimită mesaje care mai de care mai incitante, dar cu toate astea relația lor a mers în continuare. Internauții au observat, însă, un detaliu care ar putea însemna faptul că tinerii au ales ca după șase ani să-și spună adio.

Ambii sunt la mare, dar petrec separat. Mario ar fi plecat cu băieții, iar Alexia cu fetele. Acestea rămân doar semne, până la clarificarea situației din partea unuia din cuplu. Acum câteva luni, artistul și iubita lui au recunoscut faptul că nu au dus lipsă de momente de cumpănă în povestea lor de iubire.

Concret, au fost de câteva ori la un pas de despărțire, dar iată că au reușit să regleze problemele și să continue să se iubească nebunește. „Fiecare moment are frumusețea lui. Cât a fost plecată la Londra, a fost foarte bine așa.

Când s-a întors aici, ne-am sincronizat și înțeles așa.„, a spus Mario Fresh. Fără a da prea multe explicații, fiica Andreei Esca a spus: „Da, e adevărat” în dreptul întrebării dacă relația lor era gata să nu mai existe.

Cum vede artistul evoluția relației?

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Cu toate astea, invitați la o emisiune TV, vedetele au menționat că ambii sunt încă prea tineri să facă pasul cel mare și că se gândesc să se bucure împreună de ce le rezervă această etapă din viață în care se află.