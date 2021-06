Cum îl terorizează Alexia Eram pe Mario Fresh. Ce îi face de peste 3 ani

Mario Fresh a dat tot din casă. Ce îi face iubita lui Alexia Eram de peste 3 ani de zile. Artistul abia acum a spus adevărul, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”. Cum reacționează fiica Andreei Esca în momentul în care partenerul ei este curtat de alte domnișoare.

Sunt tineri, sunt frumoși, sunt celebri și au o relație de invidiat. Alexia Eram și Mario Fresh formează de cinci ani unul dintre cele mai longevive cupluri tinere din showbizul românesc. Chiar dacă sunt extrem de apropiați și sunt convinși că-și vor petrece restul vieții împreună, momentele de gelozie nu lipsesc din relația lor.

Se pare că fiica Andreei Esca este o femeie destul de geloasă, având în vedere că iubitul ei este un tânăr chipeș, cu o voce suavă, care nu duce lipsă de admiratoare. Deși fanele îl contactează și îi fac anumite propuneri indecente, Mario Fresh nu le ia în seamă. Cu toate acestea, trapperul a dat-o de gol pe Alexia Eram, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, când cântărețul a spus că iubita lui este extrem de geloasă, doar că știe foarte bine cum să mascheze acest lucru.

Deși sunt încă foarte tineri, Mario Fresh are planuri serioase pentru Alexia Eram, despre care este convins că este femeia alături de care vrea să-și petreacă toată viața.

Artistul vrea să urmeze planul părinților săi, care s-au cunoscut și căsătorit la o vârstă fragedă, iar acum artistul așteaptă momentul potrivit pentru a-i pune cea mai importantă întrebare iubitei sale.

Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit.”, a declarat Mario Fresh în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.