Se desființează trupa Holograf?! Dan Bittman a făcut anunțul crunt pentru fani (exclusiv)

Pentru mulți dintre noi trupa Holograf reprezintă un reper în pop-rock-ul românesc de mai bine de 43 de ani. În același timp, când spui Dan Bittman, spui clar Holograf și toate hit-urile scoase de-a lungul carierei de trupa Holograf. Se pare că lucrurile au ajuns într-un punct mort pentru Dan Bittman și pentru trupă. Motivul l-a dezvăluit chiar solistul celebrei trupe.

Niciunul din actualii componenți ai trupei Holograf nu visau, în urmă cu 43 de ani, că vor ajunge până aici. De-a lungul celor 43 de ani, încă de la înființarea trupei din 1978, componența trupei s-a schimbat. Nume ca Mihai Pocorschi Emilian (Edi) Petroșel, Gabrile Cotabiță, au făcut parte din trupa Holograf a anilor 78- 80. Dar totul avea să se schimbe odată cu venirea în 1985, ca vocalist, a lui Dan Bittman.

Dacă până la acest moment trupa pendula între rock și pop rock, după venirea lui Bittman lucrurile au mers spre pop-rock. În toți acesști ani Holograf a avut 12 albume de studio, patru albume de concert, 6 single-uri și maxi-single-uri și foarte multe concerte și apariții tv sau în diferite festivaluri.

Brand-ul Holograf a ajuns să fie unul cunoscut și apreciat de fanii din România și nu numai. Un moment important a fost participarea la Eurovision a lui Dan Bittman, material concretizat ulterior și într-un maxi-single solo. Dar a venit anul 2020, un an devastator pentru majoritatea artiștilor, implicit și pentru Holograf.

După un an și jumătate în care majoritatea concertelor au fost sistate, trupa Holograf a resimțit din plin, cel puțin financiar, dacă nu și ca imagine. În puținele concerte care s-au mai ținut pe afișul acestora nu s-a mai regăsit numele trupei, ceea ce a pus trupa în postura delicată de a lua o decizie dură. În același timp piesele trupei au dispărut, ușor, ușor, din playlist-urile posturilor de radio. Dan Bittman a vorbit despre toată această situație cu reporterii Impact.ro, declarând:

”Din păcate, cu Holograf nu am cântări. (…) Multe radiouri ne-au cam scos de când am păreri și a ajuns politica și în muzică. De exemplu, cred că Europa FM nu ne mai difuzează. Nu știu dacă mai avem vreun cântec în playlist-ul lor. Și nu vreau să polemizez dar îmi place adevărul și am gura spurcată și de aia și spun.

Dar e politica postului și eu respect politica oricărui post.. Pe mine mă amuză chestia asta, deși e trist, dar mă amuză cum a ajuns să se schimbe lumea într-un timp foarte scurt. foarte scurt. Și cum, din păcate, politica influențează și muzica.”, a declarat artistul pentru impact.ro.