Schimbarea pe care a făcut-o Roxana Vancea după ce a născut. Ce decizie a luat vedeta

Roxana Vancea se consideră o femeie împlinită. Bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Dragoș, iar de curând, cei doi au devenit părinți. Vedeta a născut în luna noiembrie un băiețel de nota zece, pe care îl cheamă Zian. Dragoș mai are un copil, pe Milan, dintr-o relație anterioară. Acest lucru a responsabilizat-o și mai mult pe Roxana Vancea care a ales să facă anumite schimbări de dragul micuțului.

Înainte de a-l cunoaște pe Milan, Roxana Vancea nu își dorea să fie mamă. Considera că nu este pregătită să facă față responsabilităților care vin la pachet cu această schimbare. Însă vedeta și-a schimbat complet viziunea după ce primul băiețel al lui Dragoș i-a arătat cât de minunat este să fii prăinte.

Roxana Vancea și partenerul ei au împreună un băiețel, pe Zian, pe care l-a născut în luna noiembrie, la Spitalul Filantropia din Capitală. Bruneta spune că acum singura lor dorință este să își vadă copiii crescând fericiți.

Iar viața de familie a schimbat-o pe frumoasa vedetă. Tot de dragul lui Milan, Roxana Vancea a renunțat aparițiile provocatoare de la televizor și la fotografiile sexy postate pe rețelele de socializare.

„Am renunțat la multe lucruri atunci când am intrat în viața lui, nu pentru că am fost nevoită, ci pentru că așa am considerat. Spre exemplu, pe rețelele de socializare am renunțat la a mai posta fotografii pe care le puneam doar pentru like-uri, îmbrăcată mai sumar sau mai decoltat. Toate acestea au vremea lor, iar pentru mine vremea respectivă a apus atunci când mi-am asumat rolul de mamă.”