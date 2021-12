Motivul pentru care Roxana Vancea se întoarce la muncă la doar două luni de când a născut. Ce a anunțat vedeta EXCLUSIV

Roxana Vancea a decis să se întoarcă la muncă la începutul anului, deși ar fi putut rămâne doi ani în concediu de maternitate, pentru creșterea copilului. Fosta asistentă tv ne-a spus că a luat această decizie întrucât nu-i place să stea fără să facă nimic, după ce a găsit însă soluția ca bebelușul său să primească tot laptele matern.

Roxana Vancea a devenit mama unui băiețel de nota zece pe data de 17 noiembrie, iar la o zi după a ajuns cu bebelușul acasă. La nici două luni, fosta asistentă tv este decisă să se întoarcă la muncă, la sala de fitness unde este instructor. Înainte de a lua această hotărâre, ea a găsit soluția ca bebelușul său să primească în continuare laptele matern, și în lipsa sa.

„Din ianuarie-februarie o să mă întorc la sală. Am fetele programate doar dimineață, o să le mut pe toate să facem antrenamentele pe parcursul a trei ore, ca să-i pot lăsa mamei pentru bebe doar laptele pentru o masă. Nu pot sta degeaba, plus că fetele mă cheamă, abia mă așteaptă”, a declarat Roxana Vancea pentru impact.ro.

Roxana este mândră de faptul că a reușit să dea jos imediat cele doar cinci kilograme luate în sarcină.

„M-am cântărit și am 47 de kilograme, fix cât am avut înainte să rămân însărcinată. Am mâncat normal în timpul sarcinii, am renunțat doar la dulciuri. A doua zi după ce am născut, dădusem 4 kilograme jos și apoi încă unul. Dar fără vreo dietă pentru că mănânc foarte mult pentru că alăptez și nu pot ține diete”, ne-a mai spus fosta asistentă tv.