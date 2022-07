Schimbare radicală de look pentru Minodora. Câte kilograme are în prezent

Minodora trece printr-o nouă schimbare radicală de look. Cântăreața arată tot mai bine, fapt pentru care continuă să primească laude din partea internauților. Pe lângă atenția pentru alimentație, artista în vârstă de 44 de ani acordă interes și sportului și masajului. Iată câte kilograme are în prezent.

Minodora este într-o permanentă schimbare de look. De curând, artista și-a schimbat culoarea părului, iar noul look o avantajează foarte mult. Însă pentru a arăta bine, Minodora acordă mare atenție alimentației și sportului. De la 100 de kilograme, Minodora a ajuns la 62 de kilograme și continuă să slăbească. Se știe că în urmă cu câțiva ani artista a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului.

În urmă cu ceva timp, Minodora povestea că nu poate urma planul unui medic. Ea trebuia să slăbească 30 de kilograme, însă reușise să slăbească numai 20 de kilograme.

„Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese.

Stomacul fiind foarte mic… Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame. Marea mea dilemă este: unde e vorba aia cu „mănâncă puțin și des”? Că așa mănânc și nu mai dau nimic jos. Niciun gram!

Și m-a rugat domnul doctor, m-a rugat omul: „Te rog frumos, două săptămâni, atât! Trei mese pe zi. Poți?” Dar eu: „Nu pot, dom’ doctor!” A doua întrebare: dar o a doua operație de stomac se mai poate?”, povestea Minodora, în cadrul unei emisiuni TV.