Câți bani a cheltuit Minodora pentru spitalizarea mamei sale. Suma este uriașă EXCLUSIV

Minodora a trecut prin momente de cumpănă, cu mama sa, care a fost internată mai bine de o lună și jumătate, la un spital din Timișoara. Artista și sora sa i-au fost tot timpul alături femeii, petrecând multe nopți la un hotel din localitate, sau făcând naveta. După pauza luată, întrucât nu avea starea necesară să mai urce pe scenă, ea se află acum în topul artiștilor cu cele mai multe cântări în această perioadă.

Soarele a ieșit din nou, se pare, pe strada Minodorei. Mai bine de o lună și jumătate, artista a evitat să mai urce pe scenă, întrucât, potrivit propriilor sale mărturisiri, „nu mai avea starea necesară să facă acest lucru”, dat fiind faptul că mama sa era internată în spital și nu se simțea deloc bine.

„Nu am mai avut spectacole, nu am avut o stare prea grozavă să cânt. Nu am văzut nimic altceva în fața ochilor, nu mi-a ars de nimic”, ne-a spus aceasta.