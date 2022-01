Câte kg are Minodora în 2022. Artista a mărturisit ce truc are pentru a slăbi: „În fiecare colț al casei sunt dulciuri”

Minodora a demonstrat că este extrem de ambițioasă, ajungând la silueta pe care o visa de foarte mult timp. Cântăreața se bucură de forme armonioase și a topit kilogramele în plus. În doi ani, stilul de viață pe care îl are cunoscuta artistă s-a schimbat total cu ajutorul unui truc.

Minodora a reușit să slăbească 40 de kilograme în 2 ani. Cunoscuta vedetă a ajuns la 60 de kilograme după ce a apelat la un truc genial. Aceasta a făcut și exerciții fizice, dar nu s-a abținut de la nimic atunci când vine vorba despre mâncare, deși a redus cantitățile.

De asemenea, aceasta a punctat că are mereu casa plină de dulciuri, însă nu își mai dorește să guste din produsele delicioase atunci când acestea se pot găsi cu ușurință în fiecare raft din locuința ei.

„De la 100 de kilograme am pornit, acum am 60. Oamenii știu că eu sunt la maxim, indiferent de kilograme. Nu mai pot mânca, nu mai am poftă de mâncare, în primul rând. De aici e totul.

Gătesc la fel de mult, văd multă mâncare în fața mea, în fiecare colț al casei sunt dulciuri. Dacă le văd atât de mult, nu îmi mai trebuie. Poate mănânc o eugenie, deci tot ca pe vremuri.

Gust câte puțin, îmi fac orice poftă, dar puțin. Nu mă abțin la nimic. Îmi plac ouăle sub orice formă, prăjite, fierte.

Aveam o bandă pe care o puneam în fața televizorului, nu alerg, dar merg foarte mult, cu un kilogram în fiecare mână. Cam o oră fac acest lucru. Liviu a stricat banda, e foarte greu.”, a zis Minodora la Vorbește lumea.