Scandalul Plush BIO stagnează. Unde se promovează acum produsele care au rănit zeci de fete

Scandalul Plush BIO a ajuns…nicăieri. Produsele care au distrus chipurile a zeci de tinere sunt în continuare promovate. Unde pot fi găsite acestea cum? Toate dovezile și declarațiile victimelor au fost egale cu zero.

Lunile au trecut, am început anul 2021, iar multe dintre probleme pare că au rămas în 2020. Scandalul Plush BIO în care s-au implicat multe tinere, victime ale tratamentelor extrem de lăudate pe rețelele de socializare, a rămas nedeslușit. Nimeni nu a fost tras la răspundere, iar cele care au chipul modificat de „cremele-minune” încă încearcă să-și recupereze tenul de odinioară. Se împlinesc aproape opt luni de la declanșarea scandalului în spațiul online, ulterior ajuns și pe TV.

Atunci, multe tinere o acuzau pe Ioana Marinescu – fondatoare Plush BIO – că a creat produse care le-a distrus fața pe termen nedefinit. Plângerile penale au fost și ele depuse, discuțiile despre acest subiect n-au încetat să curgă în câteva din emisiunile de la noi…dar nimic nu s-a întâmplat. Procurorii susțin că dosarele sunt încă în faza de cercetare, timp în care „dermatologul vedetelor” continuă să-și promoveze liniștită produsele care au adus-o pe culmile succesului.

Mai mult decât atât, TVR1 găzduiește o emisiune în care falsul dermatolog apare în cadrul unei rubrici cu sfaturi de frumusețe. Alina Roxana Ionescu, prezentatoarea emisiunii, promovează și ea în mod curent produsele Plush BIO. În data de 23 noiembrie 2020 Alina Ionescu declarat pentru paginademedia.ro că nu consideră ca fiind publicitare sublinierile despre produsele în cauză.

„Apreciez foarte mult gama am încercat-o și îmi place”, spune Alina Ionescu. „Îmi place, de la ambalaj la coloristică și la cremă. îți dă și o stare de spirit bună să știi că îți dai cu aur pe față zilnic… Încă de când am întâlnit-o pe Ioana Marinescu, fața mi s-a luminat la propriu”, a mai spus realizatoarea show-ului de la TVR2.

„Mi se pare nedrept ca aceste produse încă să fie promovate la TV și online, în contextul în care eu încă mă chinui cu problemele tenului. Și este ceva teribil că poliția nu își face treaba și durează atât de mult”

Alexandra Dobre, 21 de ani, din Constanța

„Nu am fost chemată la declarații. Multe dintre noi, cele care am făcut plângeri, nu am fost chemate să povestim ce s-a întâmplat. Într-un cuvânt, nu s-a rezolvat nimic. Am depus plângere la Judecătoria Sectorului 1, în luna martie, anul trecut. Nu am fost chemată la declarații”

Andra Ardeoiu, 22 de ani

(Sursa: libertatea.ro)