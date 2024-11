Metoda prin care Larisa Iorache nu s-a îngrășat aproape deloc în timpul sarcinii. Fosta gimnastă va lua o pauză mai mare decât se aștepta, după ce va naște EXCLUSIV

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, trăiesc cele mai frumoase momente, căci se pregătesc să devină părinți pentru prima oară.

Chiar dacă se credea că fosta mare gimnastă o să se întoarcă foarte repede la pasiunea ei, aceea de a antrena copiii, aceasta ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că vrea să aibă parte de o pauză mai lungă.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au ales numele pentru bebeluș, Mira. Chiar dacă momentan antrenează copii pentru ca aceștia să facă performanță în gimnastică, fosta mare sportivă, aflată la un eveniment dedicat lansării brand-ului Urban Care, ne-a mărturisit că nu o să se întoarcă prea curând, căci vrea să se bucure de pauza de maternitate.

Timp de 20 de ani am făcut performanță în acest sport, m-am dedicat 100% și acum a venit timpul să mă dedic familiei pe care o creez alături de Cristian. Este cel mai frumos dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, să am un copil, dar și un soț extraordinar! Nu este o problemă să fac și al doilea copil imediat după pentru că mă simt bine! Mă așteptam să fie o perioadă foarte dificilă, fizic, psihic și emoțional. Credeam că schimbările o să fie radicale, însă mă bucur că totul este în armonie. Decurge totul bine. Vreau să mă implic 100% în viața copilului meu, să fiu omul pe care se poate baza”.

Larisa Iordache s-a îngrășat doar 6 kilograme în sarcină. Nu s-a abținut de la nimic, însă a avut grijă la proporții pentru a se deplasa cât mai ușor. Mai mult, ea ne-a zis că a mâncat sănătos, astfel că metoda a ajutat-o atunci când vine vorba despre siluetă.

„Am scăpat de obsesia cântarului de mult. Mă văd din ochi! Totuși, merg la control lună de lună, acolo mă cântărește doamna doctor. Am luat 6 kilograme de când am rămas însărcinată. Contează cum mă simt eu! Contează să îmi fac poftele și să mă simt bine. Nu mă abțin de la nimic, dar am grijă la proporții ca să nu îmi fie greu să mă deplasez. Vreau să am o sarcină ușoară. Nu am avut o dietă. Nu am întâmpinat probleme, am putut să mănânc absolut orice mi-am dorit. Nu am pofte dificile sau ciudate, ca să zic așa.