Cum îi alunga Dorin Mateuț pe iubiții fiicei sale. Natalia ne-a povestit cum decurgeau întâlnirile dintre tatăl ei și tinerii pretendenți EXCLUSIV

Natalia Mateuț este o cunoscută actriță și prezentatoare de televiziune, implicându-se în acest domeniu de peste 10 ani. Nu este singura persoană faimoasă din familia ei, iar tatăl său, Dorin Mateuț, a avut rezultate uriașe în lumea fotbalului.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a povestit cum îi alunga acesta, în trecut, pe iubiții pe care îi aducea acasă.

Natalia Mateuț, dezvăluiri despre tatăl ei, Dorin Mateuț

Natalia Mateuț a fost prezentă la lansarea clinicii Derma Beauty din Floreasca. Vedeta ne-a mărturisit că, deși tatăl ei, Dorin Mateuț, nu s-a băgat niciodată în alegerile sale, foștii iubiți puteau să citească pe fața lui dacă îi plăcea sau nu.

Adorându-și fiica, fostul mare fotbalist considera, în trecut, că nimeni nu este destul de bun pentru ea.

Reporter Playtech Știri: Bună, Natalia! În prezent, ți-ai construit o carieră în televiziune și de curând ți-ai deschis propriul brand. Totuși, la începutul carierei, au fost persoane care ți-au spus că ai ajuns unde ești datorită tatălui tău, fiind faimos la rândul lui?

Natalia Mateuț: Au fost de foarte multe ori aceste discuții și presiuni, dar ele au existat atunci când am intrat în lumea showbiz-ului, în urmă cu 13 ani, când aveam 20 de ani. Când am intrat în lumea aceasta, oamenii au spus că am făcut-o doar pentru că era tata. Am mai spus-o de multe ori, sigur că poate numele a contat, dar mai încolo îți faci singură drumul. Dacă nu te poziționezi într-un loc prin propriile argumente, propria muncă, propriul devotament sau ambiție, poți să fii fata cui vrei tu.

Eu nu m-am dus în fotbal, ci pe un post de prezentatoare TV. Mi-am dorit să ajung cineva în acest domeniu, am muncit foarte mult și oricât de faimos este tata, el a fost bun în fotbal, eu sunt bună în TV. A contat numele lui, dar nu a fost ceea ce m-a ajutat să obțin tot ce am obținut prin propria muncă.

Reporter Playtech Știri: Nu ai fost mai atentă la alegerile tale, dar și la imaginea pe care o ai, tocmai din ideea că poate observa tatăl tău?

Natalia Mateuț: Am avut propria viață! Am luat propriile decizii și propriile alegeri. Uneori am greșit, alteori am făcut bine. Am învățat din greșeli! Sigur, uneori m-am gândit la ce o să zică tata sau ce o să zică ai mei, dar trebuie să îți trăiești propriul destin și suntem suma alegerilor pe care le facem. E bine să te debarasezi de ce zice lume! Când pui capul pe pernă ești doar tu cu tine!

Reporter Playtech Știri: Au existat băieți care au cerut autograful tatălui tău în trecut?

Natalia Mateuț: După ce am terminat liceul, cam pe la vreo 25 de ani, vreo doi dintre iubiții alături de care am avut relații serioase mi-au zis că tatăl meu a fost idolul lor în copilărie. Atunci mi se părea presiunea super mare! Ziceam: „Păi tu ai ieșit cu mine pentru că era tata idolul tău sau cum facem?”. Nu a fost, totuși, așa, dar pentru ei era flatant pentru că sunt fiica celui pe care îl admirau atunci când juca fotbal. Dar erau cu mine, nu cu el! (râde)

Reporter Playtech Știri: Ți-a pus tatăl tău pe fugă iubiții?

Natalia Mateuț: Mi-a băgat tata mulți iubiți în sperieți. Știi cum e, aduci acasă pe cine consideri că e de pus în ramă. Mustăcea, își dădea ochii peste cap, îmi spunea: „Nu știu, tată, mai gândește-te”. Îi ziceam: „Dar ție nu îți place de nimeni, pe cuvântul meu”!

Ulterior, au trecut anii, m-am maturizat și și-a dat seama că alegerile sunt ale mele și nu se poate băga în viața mea. Nu a făcut-o niciodată, dar i se citea pe față când îi placea ceva sau când nu îi placea. A fost de acord și cu alegerile mele pentru că important este să fiu eu fericită.

Reporter Playtech Știri: Totuși, de ce nu ai ales să mergi pe zona de sport în televiziune?

Natalia Mateuț: Mi-am dorit să fac ceva mai mult, nu că prezentatoarele de sport nu sunt foarte bune în ceea ce fac! Nu m-a atras cititul de pe prompter. Mi se pare greu și trebuie să te concentrezi foarte bine, iar mie îmi place să vorbesc liber! Și atunci, zona de monden m-a acaparat. Mi-a plăcut foarte mult și am rămas așa!

Cine este Natalia Mateuț

Natalia Mateuț este fiica lui Dorin Mateuț, un cunoscut fotbalist român, deținător al Ghetei de aur. Tânăra are succes pe plan profesional, fiind o cunoscută prezentatoare de televiziune. De asemenea, ea s-a ocupat și de cealaltă pasiune a sa, actoria, jucând în filme.

De curând, Natalia Mateuț s-a implicat și în afaceri. Aături de sora ei, Alexandra Mateuț, vedeta a lansat o linie de chimonouri cu denumiri din cele mai interesante vacanțe ale lor. Cât despre televiziune, ea poate fi văzută pe micile ecrane la Antena Stars.