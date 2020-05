Dorian Popa, prima reacție după scandalul cu produsele Plush Bio. Nume grele din showbiz, implicate

De ceva vreme a apărut pe piață o gamă de produse care a avut parte de o promovare, am putea spune agresivă, din partea unui număr mare de vedete autohone, printre care și binecunoscutul Dorian Popa.

Au apărut pe rețelele de socializare persoane care susțin că produsele în cauză le-ar fi distrus tenul, conform libertatea.ro, și că oficial nu e decis nimic în acest caz. Cu alte cuvinte a ieșit un adevărat scandal, iar vedetele care au promovat până acum produsele tac din gură. Singurul care ar fi luat atitudine și a reacționat a fost Dorian Popa, într-un clip video, la care a blocat comentariile după ce a început să îl înjure lumea. O parte din fetele care au folosit produsele au făcut reclamații și s-au prezentat cu dovezile și în fața procurorilor, la începutul acestei luni.

Racția lui Dorian Popa a fost una, cel puțin din puctul acestuia de vedere, una sinceră, cu toate că, după postarea clipului au apărut comentarii grele atât la adresa sa, cât și la adresa produselor promovate de el și de alte nume grele din show-biz-ul românesc. Clipul, conform declarațiilor vedetei, a fost filmat chiar la fabrica unde se fac produsele Plush Bio.

Marea majoritate a produselor Plush Bio au fost promovate în spațiul public și pe rețelele de socializare de vedete ca Gina Pistol, Dorian Popa, Andreea Mantea, Bianca Drăgușanu, Lidia Buble, Andreea Tonciu, Andreea Antonescu, Adelina Pestrițu sau Nicole Cherry. Cu alte cuvinte nota de încredere a existat, dar asta până la proba contrarie.

Scandalul a luat amploare, iar așa-zisa specialistă dermatolog nu a avut nicio reacție pe marginea acestui subiect, mai ales că au apărut în spațiul public mărturii și dovezi din partea fetelor care au avut de suferit după ce au folosit respectivele produse.

“Aventura mea a început în ianuarie anul acesta. Am fost la cabinetul doamnei Marinescu din Ploiești. M-a diagnosticat cu acnee vulgară, a dedus ea că sub glandele mele există o infecție hormonală. Eu nu aveam nimic, sunt cu analizele la zi, dar am decis să o cred pe ea”, a declarat, pentru Libertatea, Alexandra Culuși.