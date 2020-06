Iulia Albu, decizie radicală în scandalul momentului. De ce NU a renunțat la contractul cu Plush Bio

Iulia Albu a revenit cu un mesaj tranșant în ceea ce privește scandalul momentului în care este implicat brandul românesc de produse pentru înfrumusețare Plush BIO! De altfel, criticul de modă a recunoscut că promovează produsele brandului, dar nu în necunoștință de cauză!

Iulia Albu a vorbit despre scandalul în care a fost implicat brandul românesc Plush BIO

Iulia Albu spune că brandul românesc trece printr-o perioadă foarte grea, mai ales după ce mai multe tinere au spus că produsele Plush BIO le-a atacat tenul! Iulia Albu recunoaște că nu a promovat produsele anti-acnee, deoarece nu suferă de această afecțiune, dar le-a recomandat tinerelor, alături de sfatul de a merge la medic înainte.

Scandalul cu Plush BIO a pornit de la Nicoleta Dragnea, fosta ispită de la Insula Iubirii, dar și de la alte trei tinere care, spun ele, au avut foarte mult de suferit după ce au folosit un produs anti-acnee de la firma respectivă.

Iulia Albu crede că atacul la brandul românesc nu este întâmplător

”Dezaprob total “spalarea pe maini in public” a colaboratorilor oricarui brand intr-o situatie similara dupa incasarea fara “remuscari” a unor sume relevante. Mai ales in contextul in care marea majoritate promoveaza aceleasi produse, de la ceaiuri de slabit la creme de tot felul, de multe ori chiar mai multe branduri simultan.

Decizia de a continua sau nu promovarea prin postări poate fi luată si fără a o comunica public, si a aduce in acest fel atingere imaginii brandului respectiv, mai ales intr-un moment critic. Aceasta este o lecție pe care mulți influenceri au învățat-o pe propria piele zilele acestea”, scrie Iulia Albu pe Facebook.

Iulia Albu spune că ne aflăm în fața unei situații fără precedent din punct de vedere imagine a unui brand românesc, iar situația, mai spune ea, nu este deloc întâmplătoare. Albu spune că este un moment dificil pentru acest brand, dar înțelege și drama celor patru fete care au făcut plângeri penale.

”Exista o singura cale de a afla adevarul si asta in urma unei hotărâri judecătorești definitive si irevocabile. A te cațără însă pe un scandal este trist si cel puțin la fel de imoral ca a promova 10 produse pe săptămana”, a conchis Iulia Albu.