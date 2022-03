Scandal la Survivor România 2022. Ionuț Popa și Relu Pănescu și-au aruncat cuvinte grele în Consiliu: „Ești limitat! Taci din gură!”

S-a declanșat un scandal de proporții în tabăra Războinicilor la Survivor România 2022. Relu Pănescu l-a atacat pe Ionuț Popa în cadrul consiliului de nominalizare de luni, 7 martie. Ce reproșuri i-a adus antreprenorul în vârstă de 50 de ani coechipierului său din tribul albastru.

Trimis pentru a doua oară în exil, Relu Pănescu a răbufnit la adresa colegilor săi din echipa Războinicilor, acuzându-i de faptul că ar avea ceva personal cu el. Mai mult de atât, fostul sportiv l-a apostrofat pe Ionuț Popa pentru faptul că l-a nominalizat pentru exil.

Nu sunt suficient de puternici, nu sunt siguri pe ei. De aia au format coaliția, ca să meargă cât mai departe în competiție. Mi s-a dat peste nas, mi s-a spus că sunt manipulator. Pe cine am manipulat și când? Nu înțelegi? E greu pentru tine, ești limitat.”, a răspuns Relu la Consiliul de nominalizare de la Survivor 2022.

Ionuț Popa s-a apărat în fața atacurilor lui Relu Pănescu. Ce mesaj i-a transmis Războinicul, după ce colegul din exil l-a făcut „limitat”.„Spartanul” este convins că Relu nu va rămâne pentru mult timp în competiția din Republica Dominicană.

„A spus atât de multe, nu mai înțeleg întrebarea. Ai vorbit 10 minute, nu am înțeles mai nimic. Ok, limitat, lasă-mă să vorbesc. M-ai plictisit de numa… Ce m-a întrebat? Strategic? E simplu: ești cel mai slab. E genul de om care își sapă groapa și cade în ea. Am aflat că a încercat să îi manipuleze pe Oana și pe Doru.

Ce argumente? Ei au spus cu gura lor. I-ai luat deoparte, și pe Ramona. Dacă tu crezi că strategia mea e să merg mai departe, să știi că nu îmi e frică de tine. Vorbești mult și degeaba. Domnul Relu este un fals, a încercat să manipuleze tot grupul și a încercat să își facă un grup. Știe că în competiție nu o să stea mult.

Nu ai cum să supraviețuiești în afara cutiei. El e cu noi doar la joc, dar în camp nu. El nu a mers la Ștefania sau la Delea, el a încercat să manipuleze alți oameni. Dacă aș vrea să merg eu mai departe, nu l-aș vota pe el. Ci pe Ștefania sau Delea, sunt mai buni.

A stat ascuns și, la o scânteie, a explodat. La noi în trib, exceptând Relu, este bine. Învățam și mergem mai departe. Nu stă nimeni retras ca domnul Relu.”, a spus Ionuț Popa în cadrul Consiliului de nominalizare Survivor România 2022.