Consiliul de nominalizare de la Survivor România 2022 de luni, 7 martie, i-a șocat pe fanii emisiunii de la PRO TV. Faimoșii au câștigat jocul de imunitate în șase concurenți, iar cei din tribul albastru au fost nevoiți să se nominalizeze la sfârșitul zilei. Cine sunt cei trei Războinici în pericol de a pleca acasă.

Războinicii au pierdut jocul pentru imunitate

După cinci victorii consecutive, Războinicii au pierdut cel mai important joc al săptămânii, cel pentru imunitate. Cei 9 concurenți din echipa albastră au fost învinși de Faimoși, cu scorul de 10 la 6, și au fost nevoiți să participe la jocul pentru imunitate individuală.

Oana Ciocan și Doru Răduță sunt cei care poartă colanul de imunitate, semn că vor trebui să nominalizeze pe doi dintre coechipierii lor. Marian Drăgulescu și Relu Pănescu s-au întors din exil, iar fostul gimnast și-a felicitat echipa pentru faptul că au adus totemul de imunitate în tribul roșu.

Relu Pănescu, în pericol de eliminare la Survivor România 2022

Clipe tensionate pentru Relu Pănescu. În urma votului colectiv, Războinicii l-au nominalizat spre eliminare pe colegul lor aflat, în prezent, pe Insula Exilului. Antreprenorul de 50 de ani i-a criticat pe colegii săi Războinici, deoarece l-au trimis, pentru a doua oară, în exil.

„Sunt foarte supărat și deranjat. Gândurile mele au fost vizavi de mai multe lucruri Aș vrea să pun mai multe întrebări și să primesc răspunsuri argumentate, justificate și detaliate.”, a spus antreprenorul din tribul albastru.

Oana Ciocan a nominalizat-o pe Ramona Crăciunescu

Purtătoarea colanului de imunitate pentru prima dată, Războinica Oana Ciocan a votat-o pe Ramona Crăciunescu spre eliminare.

„Îmi este foarte greu să fac asta. Pe de o parte, mă bucur că am imunitatea, pentru că puteam fi eu cea nominalizată. Dar astăzi nominalizarea mea este Ramona. Are foarte multe blocaje, intră pe traseu speriată. De acolo are și diferite greșeli. vreau să înțeleagă că nu e nimic personal.”, a spus Oana Ciocan despre Ramona Crăciunescu.

Ramona Crăciunescu nu se teme de poziția în care se află, fiind nominalizată din nou spre eliminare:

„Din nou propusă spre eliminare. Am venit cu o ambiție enormă, putere și mai mare. Mi-am adus aportul în competiție. Am adus puncte, am și pierdut. Nu sunt surprinsă că m-a nominalizat Oana. Este greu. Sper ca cei de acasă să vadă că sunt puternică. Vreau să merg mai departe, sunt puternică. Mă pot îmbunătăți. Îmi pare rău că pentru unii fața mea exprimă frică. Sper ca cei de acasă să mă țină în concurs. Sper să rămân, e o lecție de viață. Am tăria fizică să pot duce greul”, a mărturisit Ramona Crăciunescu.

Blaze, nominalizat de către Doru Răduță

Doru Răduță se bucură de faptul că este imun, fiind purtătorul colanului. Războinicul l-a propus spre nominalizare pe Blaze.

„Mă aflu de cealaltă parte a baricadei, de data asta. sunt în poziția în care eu trebuie să nominalizez pe cineva, e o decizie grea. Am stat, am analizat ce e mai bine, atât pentru mine cât și pentru viitorul echipei mele. Sper să nu îmi atrag hate și ură. Sunt singur că va înțelege această decizie, pentru că a demonstrat că poate duce orice. E puternic, deschis. Nominalizarea mea merge către Blaze.”, a spus Doru Răduță la Survivor 2022.

Blaze nu se aștepta ca Doru Răduță să-l nominalizeze pe el:

„Nu mă așteptam pentru că Doru mi-a dat un semn că el o să nominalizeze o fată, nu pe mine. El mi-a zis. Din cauza asta am fost… Nu sunt supărat, dar de aia am zis că nu există prietenie aici, la Survivor. Ca să fim sinceri, mai bine nu spui nimic. Nu vii să îmi spui de o fată și apoi… Nu sunt român, dar încerc să explic multe în capul meu. Sper ca oamenii de acasă să mă susțină, am venit să învăț. E o lecție pentru mine. Oricum, voi pleca cu capul sus, nu am mințit, am fost sincer mereu aici”, a mărturisit Blaze.

Relu Pănescu, Blaze și Ramona Crăciunescu sunt cei trei Războinici care sunt propuși spre eliminare. Vom afla cine părăsește Survivor România 2022 în ediția de marți, 8 martie.