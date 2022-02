Eliminare șocantă la Survivor România 2022. Răsturnare de situație incredibilă la Războinici: „Cum au spus?” VIDEO

Marți seara a fost o nouă zi de eliminare în cadrul emisiunii Survivor România 2022. Proba de comunicare a fost câștigată de către echipa Războinicilor (film + popcorn), cei care au făcut și eliminarea de marți, 22 februarie. A doua zi de la probă, Relu Pănescu și CRBL au părăsit exilul. Cei doi concurenți s-au întâlnit din nou cu echipele Faimoșilor și Războinicilor.

Ieri, în ediția de luni, echipa Faimoșilor au reușit să câștige totemul imunității. Ceea ce înseamnă că a venit rândul Războinicilor să elimine un concurent. La consiliul de ieri s-au dat voturile colective, precum și cele individuale.

Rezultatele de la consiliul de nominalizare de la Survivor România 2022 au fost șocante pentru unii concurenți, dar evidente pentru alții:

Tot marți seara, concurentul de la Războinici care a fost în exil s-a întors în tabăra Războinicilor. Alex Delea a fost curios de schimbarea de atitudine a lui Relu de la consiliul de nominalizare față de cea a lui de la întoarcere.

Doru: „Îmi face plăcere să particip la cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt foarte fericit că am avut ocazia să interacționez cu acest concept. Am încercat să îmi ajut echipa mereu. Aici trebuie să ne apreciem unul pe celălalt, să ne înțelegem pentru a ajunge cât mai departe. Am căutat să fac drum comun cu toți, nu polemică. Am vrut să fim toți bine. Am învățat că, atunci când simți ceva ce ar putea deranja pe alții, să gândești mai bine înainte să îl zici.”



Elena Matei: „M-am împăcat cu ideea nominalizării. Este un nou început, nu îmi place să îmi arăt emițiile și vulnerabilitățile. Dar am învățat că trebuie să mă bucur de fiecare zi. Acum câțiva ani, o parte din mine a murit. Aici am învățat să fiu vulnerabilă, să las garda jos. Nu vreau să plec, mai am multe de arătat. Instinctul îmi spune că nu plec azi, dar am 33,33% șanse să plec.”



Oana Ciocan: „Aș lăsa aici bucuria mea aici, în acest timp scurt. Survivor m-a trezit în acest timp scurt. Lecția e că toți avem multe acasă, dar nu apreciam. Dacă voi continua Survivor, sunt convinsă că voi fi transformată în cea mai bună variantă a mea.”