Scandal la FCSB după meciul de luni seară. Culmea, Gigi Becali nu este implicat acum VIDEO

Scandal la FCSB! Deși mulți dintre suporteri ar crede că Gigi Becali este și el implicat, nu este deloc așa. Ce s-a întâmplat după meciul de luni seară? Un sportiv a pus clubul pe jar.

Soarele pare că nu mai răsare de o bună vreme pe strada celebrului club de fotbal. FCSB pare ‘blestemat’, fiind recent urmărit de necazuri din toate părțile. Patronul lor a dispărut din peisaj de o bună perioadă, iar un sportiv pune paie pe foc într-o situație încâlcită. Tocmai Becali a susținut în câteva interviuri că este dezamăgit de traseul echipei și de unii dintre fotbaliști.

Amintim că Edward Iordănescu a venit recent pe banca tehnică, iar partida cu Sepsi, scor 1-1, a fost primul meci după plecarea lui Dinu Tudoran. Numirea fostului antrenor în rolul părăsit recent a fost făcută fără o întâlnire cu presa, la fel ca momentul în care i-a lăsat cale liberă lui Iordănescu. Mulți dintre fotbaliși chiar s-au bucurat de schimbarea făcută.

„E foarte bine că a venit Edi (n.r. – Edward Iordănescu), îl cunosc, am lucrat şi la Mediaş. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalţi, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză.

Până acum, mai mult stăteam la antrenamente şi lucrul ăsta se vede. Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar sunt multe de rezolvat. Şi acolo am avut probleme şi trebuia să ne dea de gândit. De asta se vede şi în rezultatele noastre, în jocul nostru. Trebuie să o reglăm. Eu am încredere în Edi şi veţi vedea o altă faţă a noastră”

Vali Crețu