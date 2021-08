De ce Edi Iordănescu nu se teme de Gigi Becali. Ce a trecut antrenorul FCSB în contractul semnat recent

De ce Edi Iordănescu nu se teme de Gigi Becali. Antrenorul de 43 de ani și-a început mandatul pe banca vicecampioanei. El a reușit să impună un contract atipic patronului FCSB. Cum-necum, acesta a fost de acord cu toate condițiile puse de tehnician, astfel că a luat naștere cel mai nou cuplu din fotbalul românesc, „GEdi”. Astăzi, Edi Iordănescu a susținut și prima conferință de presă din noua sa postură.

De ce Edi Iordănescu nu se teme de Gigi Becali. Cei doi au bătut palma și, de miercuri, tehnicianul de 43 de ani a devenit noul antrenor de la FCSB. Totul a fost posibil, pentru că Becali a fost de acord cu toate cerințele impuse de Iordănescu. Cea mai importantă dintre ele este legată de faptul că acesta poate demisiona fără nicio pretenție financiară din partea clubului în caz că patronul critică public echipa sau jucătorii. Pe de altă parte, Iordănescu va primi 500.000 de euro în caz că va fi demis câtă vreme formația are încă șanse la titlu.

Eu am 3 atuuri în care cred tare. Sub cuvânt de onoare, mi-a promis unele lucruri. În al doilea rând, e vorba de contractul meu. E un contract atipic pentru fotbalul românesc. Contractul meu înseamnă o protecție clară. Apoi e vorba de persoana mea. A contat mult și grupul de jucători de aici. Sunt jucători cu potențial, mult potențial, dar și cu dorință de performanță”, a declarat, astăzi, Edi Iordănescu, în prima conferință de presă susținută din postura de antrenor la FCSB.

Edi Iordănescu a recunoscut că atitudinea lui Gigi Becali l-a făcut să accepte înțelegerea. El a mărturisit că intenția sa inițială era să plece la o echipă din străinătate.

Am multe clauze în contract, foarte multe. Eu voiam, după CFR Cluj, să plec în străinătate. Aceasta era dorința mea, mai ales că nu am avut continuitate acolo. Vroiam să încerc o altă provocare, dar apoi a venit această chemare. Am stat față în față cu patronul și am văzut o schimbare importantă, de aceea am acceptat.

Eram convins, când m-a sunat, că nu vom avea nicio colaborare. Chiar m-am gândit că voi merge cu niște pretenții pe care mi le va refuza din start. El chiar îmi spusese că știe că nu vreau să vin, dar măcar să ne vedem. Și am văzut un om schimbat total, cel puțin din ce mă interesează pe mine. Mi-a făcut toate concesiile în lucrurile care mă priveau, legate de echipă”, a mai spus Edi Iordănescu.