Scandal la Chefi la Cuțite, după ce Narcisa Birjaru a câștigat sezonul 9: „Bucătăria înseamnă mai mult decât o tocăniță”

Narcisa Birjaru a câștigat sezonul 9 Chefi la Cuțite, fiind prima femeie care obține marele premiu. Ea a fost surprinsă de faptul că jurații i-au apreciat mâncarea.

A izbucnit în plâns, i-a declarat dragostea lui Chef Cătălin Scărlătescu și le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o să pregătească meniul a la carte.

Alex a fost cel care a ajutat-o pe Narcisa să facă meniul care i-a impresionat pe jurați. După ce ea a câștigat marea finală, deși a fost felicitată de aproape toți cei din platou, au existat și voci care i-au contestat victoria.

Una dintre ele a fost cea a lui Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, care nu a ajuns în finală.

Ștefan s-a arătat nemulțumit de faptul că Naricsa a câștigat Chefi la Cuțite . El a fost dezamăgit de faptul că nu a câștigat Cătălin Amarandei, omul echipei albastru din finală.

În plus, Ștefan Borleanu a fost cel care a ajutat-o pe Elena să construiască meniul pentru finală. Elena, din echipa verde, ar fi vrut să îl ia pe Ștefan ca ajutor lângă ea, însă Cătălin a ales primul, așa că i l-a „furat”.

El a continuat pe Instagram, după ce Chef Florin Dumitrescu a declarat că Narcisa i-a învățat pe toți o lecție: aceea de a nu avea prejudecăți, în timp ce Cătălin Scărlătescu le-a transmis tuturor să nu subestimeze pe nimeni.

„ Consider că Narcisa i-a învățat pe mulți o lecție astăzi. Prejudecata este cea mai urâtă chestie pe care poți s-o aduci în discuție de fiecare dată’, a spus Florin Dumitrescu.

„Îmi pare rau să vă contrazic Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învătăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show’, a scris Ștefan Borleanu pe Instagram.

Ștefan Borleanu i-a felicitat pe cei cu care a legat prietenii, în special pe Elena Matei, spunând că se bucură că a avut meniul în finală, chiar dacă nu e a fost el cel care l-a executat.

Concurentul s-a declarat nemulțumit, pentru că a avut gust în farfurie și tehnică. El a și recunoscut că este frustrat din cauza situației.

„Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sa evoluam, să ne ajutăm de tehnologie.

Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine! Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt!

Felicitări Cătăllin Amarandei, Alex Bădițoaia, Florin Revesz, Riki Watanabe, Valentina Ioniță, Keed! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!’, a mai scris concurentul pe Instagram.