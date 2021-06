Cine este, de fapt, Narcisa Birjaru, concurenta care ar fi câștigat Chefi la Cuțite 2021

Narcina Birjaru este una din concurentele cele mai iubite din acest sezon al emisiunii ‘Chefi la cuțite’. Se zvonește că simpatica ar fi cea care a pus mâna pe marele trofeu și premiul în bani oferit de Antena 1. Ce detalii sunt cunoscute despre bucătar?

Cine este Narcisa Birjaru? Aceasta ar fi câștigat Chefi la Cuțite 2021

Fanii emisiunii culinare au mărturisit în repetate rânduri că acest sezon este de departe cel mai palpitant. Printre concurenții preferați își face timid loc Narcisa Birjaru, care nu a avut niciun conflict cu vreun coechipier sau cu unul dintre chefi, ci din contră.

Aceasta a reușit să fie pe placul tuturor și să îi surprindă pe români cu un bun simț aparte și cu o modestie și educație de nota 10. Bruneta face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu și se zvonește în mediul online că ea ar fi pus mâna pe marele premiu și pe trofeul Chefi la Cuțite din sezonul cu numărul 9.

Narcisa are 24 de ani, este de meserie bucătar și este specializată pe burgeri pe care îi prepară la un club de stand up comedy. Tânăra este căsătorită deja de 9 ani și a făcut mari sacrificii pentru a demonstra tuturor că iubește această meserie: „Să fiu aici e cel mai frumos moment din viața, am emoții. Întâlnirea cu chefii e cea mai mare emoție a mea. Sunt superbi.”

„Pentru mine ea e totul pe pământ”

Chiar din preselecții a reușit să-i dea pe spate pe cei trei jurați care i-au oferit cele trei cuțite: „Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Nici nu știți cât înseamnă astea trei pentru mine. Vă mulțumesc, chef Cătălin, te iubesc. Vă mulțumesc, vă iubesc și vă ador, sunteți preferații mei. Mi-ați dat cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă un om în seara asta. Mulțumesc foarte mult, chefi.”

Coechipiera din echipa violet a mărturisit că s-a căsătorit la vârsta de 14 ani, așa cum spune tradiția din familia din care provine, dar nu regretă nicicum această decizie. Cei doi s-au căsătorit imediat după școala generală, iar acum au ajuns de nedespărțit:

„Iubesc totul la ea, pentru mine ea e totul pe pământ”, a fost declarația pe care i-a fpcut-o soțul de față cu Gina Pistol, înainte ca ea să intre în platou cu preparatul care a dus-o în cele din urmă în etapa următoare.