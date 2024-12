Emilian își face debutul pe micile ecrane la Antena 1, însă nu mai are timp de o iubită: “La mine e ca statusul de pe Facebook, it’s complicated” EXCLUSIV

Cariera lui Emilian a înflorit în ultima perioadă, mai ales pentru că, pe lângă muzică, el a primit un rol în serialul “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care o să fie urmărit la Antena 1. Totuși, atunci când vine vorba de viața personală, artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu are, momentan, timp de o iubită, dedicându-se vieții profesionale.

Pe lângă faptul că a compus și interpretat piesa de generic pentru serial, Emilian îl va interpreta și pe Toby. Acesta ne-a vorbit despre colaborarea cu Ruxandra Ion, explicând că validarea primită din partea cunoscutei producătoare este foarte importantă pentru el:

Cu doamna Ruxandra am avut acest click, am simțit o energie pozitivă și mi-a dat un confort. Nu a fost o persoană care să mă facă să mă simt reticent. Mi-a oferit liniște!”

A fost o bucurie imensă, dar și un stres imens! Am reușit să livrez ce cred că se potrivește pentru acest serial și am fost pe aceeași lungime de undă cu doamna Ruxandra! Sincer, cu unii oameni ai un click de la început.

Cel mai important pentru mine pe acest an este faptul că doamna Ruxandra, care este un om extraordinar, cu experiență, dar și pretenții, și-a investit toată încrederea în mine ca artist. Mi-a dat pe mâini să fac genericul serialului.

„Avem și muzică, dar și actorie! Treaba stă foarte bine, mă bucur că am reușit să mai bifez un lucru pe bucket list-ul vieții mele, anume să joc într-un serial. Îi mulțumesc doamnei Ruxandra Ion pentru că mi-a dat această șansă și a văzut ceva în mine atunci când am fost la casting.

De asemenea, Emilian nu vrea să lase muzica pe planul doi, ci speră să lanseze, cât de curând, un album pentru fanii săi. Cu toate acestea, tânărul nu are mult timp la dispoziție, mai ales pentru că serialul este un proiect în care s-a implicat 100%:

„Am început să mă gândesc din ce în ce mai strategic la cum să îmi organizez timpul astfel încât să nu las muzica pe planul doi. Clar, serialul îmi ocupă mult timp, dar sper să se merite! Îmi doresc ca acest serial să aducă mai mult în ochii publicului și ce fac ca artist.

Vorbim de muzica mea, dar și de mesajul pe care vreau să îl dau mai departe. Da, am avut o luptă interioară, căci aveam în plan să fac un concert mare, care ar fi avut și un album la bază. Trebuie să recunosc că planurile mi-au fost date peste cap, dar nu mă las!

Lucrez la câteva piese, sper să reușesc să lansez un album și o să vină și un concert mare! Momentan, nici fizic, nici contractual, nu aș putea să fac alt serial sau film.

În plus, vreau să mă concentrez pe acest proiect, am confirmarea că am reușit, ca artist, să livrez un lucru pozitiv primit cu brațele deschise de toți.

Vreau să văd care este potențialul meu ca actor! Nu am experiență, am făcut doar un curs de actori începători, dar asta din pasiune. Impactul a fost mare!

M-a speriat puțin ritmul de lucru, situațiile în care intru, rapiditatea cu care trebuie să schimb emoțiile. Eram concentrat pe ce am de spus, ca la început! Acum am prins ritmul, sper să fiu mai relaxat.”