Scandal între frații Trăistariu. Mihai este furios pe Vasile, ce se întâmplă între cei doi

Mihai Trăistariu este supărat pe fratele mai mare, pe nume Vasile, pe care a ajuns să îl întrețină. Acesta a vorbit despre familia sa și a spus că el împreună cu ceilalți frați se preocupă de achitarea facturilor lui, după ce pictorul a rămas fără surse de venit.

Mihai Trăistariu se află într-o situație neplăcută, spunând că el și ceilalți frați sunt nevoiți să-i achite facturile fratelui mai mare, Vasile. Artistul este cel care îl întreține, lucru deloc ușor, având în vedere că e vorba de datorii mari, cunoscut fiind faptul că și artistul are probleme cu banii.

Conform spuselor lui, acesta a fost anunțat telefnonic că, în timp, s-au adunat sume mari de bani la plata impozitului casei fratelui său. Vasile nu mai are bani, după ce și-a dat demisia din învățământ și nu mai are o carte de muncă, astfel că restul fraților au fost nevoiți să îi achite acestuia datoriile.

„Acum o lună m-a sunat cineva de la Taxe și Impozite Piatra Neamț să îmi spună că s-a adunat o sumă mare la plata impozitului casei fratelui meu. Am plătit, ce să fac? El și-a dat demisia în 2007-2008 din învățământ, era profesor de desen. Sunt ani de zile de când nu mai are o carte de muncă. A zis că vrea să fie liber, că vrea să fie artist și să meargă la biserică. Noi, frații, îi plătim facturi pentru că nu mai are bani. Ba o sună pe sora-mea că i-au luat curentul, eu îi plătesc întreținerea o dată la 8 luni, când mă sună de la asociație că s-au strâns datorii mari”, a declarat Mihai Trăistariu la o emisiune tv.