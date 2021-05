Mihai Trăistariu, atac finuț la adresa lui Roxen și vocea ei. Nu a menajat-o deloc

Toată lumea știe cât de mult înseamnă Eurovision pentru Mihai Trăistariu, competiția ce l-a făcut să fie cunoscut în toată lumea. Deși semifinalele din 2021 vor avea loc în doar câteva zile și Roxen reprezintă România în acest an, cântărețul nu este deloc impresionat de aceasta și de momentul pe care îl va avea în concursul extrem de cunoscut.

‘Tornero’ era piesa ce îl făcea pe Mihai Trăistariu să cunoască succesul la Eurovision în urmă cu câțiva ani, iar de data aceasta, Roxen își încearcă norocul în concursul urmărit de o lume întreagă și speră să aducă România cât mai aproape de primul loc. Cântărețul a avut multe de spus la adresa artistei, explicând faptul că aceasta nu are un moment foarte bine pregătit.

Deși Mihai Trăistariu susține că Roxen seamănă la voce cu o cântăreață foarte iubită peste ocean, Billie Eilish, el crede că artista de la noi nu își pune în valoare destul calitățile. În același timp, show-ul pe care îl face Roxen nu l-a impresionat deloc pe acesta, susținând că seamănă mai degrabă cu un spectacol dat în emisiunea ‘Te cunosc de undeva’ decât cu un moment perfect pentru Eurovision.

Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Fanatik .

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Semifinalele vor avea loc pe 18 și 20 mai, iar finala pe data de 22 mai. Concursul va fi difuzat la TVR, iar mulți români o vor putea urmări pe Roxen urcând pe scena de la Rotterdam pentru a interpreta melodia ‘Amnesia’. Nu este prima oară când Mihai Trăistariu are o ieșire controversată cu privire la cântăreața ce va reprezenta România în acest an.

Se pare că inima cântărețului bate în ton cu Eurovisionul, astfel că, imediat cum a aflat cine va merge la Rotterdam, el a avut mai multe de spus. Deși nu îi poartă pică artistei, Mihai Trăistariu a susținut că nu ar mai trebui trimiși într-un asemenea concurs oameni ce nu au multă experiență în spate.

„E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut un hit la radio. Nu are experință. Ea nu știe ce e cu ea.

„Supărarea mea nu pe artistă, că n-am nimic cu copila asta, nici nu o cunosc. Întodeauna am țipat și am urlat în gura mare, trimiteți oameni pregătiți la Eurovision, nu copii la plesneală. Este un test ce face televiziunea acum. Tu faci probe pe o fată lansată acum trei luni. Are trei luni și o piesă. Nu știe ce înseamnă o competiție.”, a spus Trăistariu.