Cum a fost salvat Mihai Trăistariu de la faliment, chiar de Paște. Câți bani a luat (exclusiv)

Pandemia de coronavirus i-a afectat pe majoritatea artiștilor de la noi din țară. Mihai Trăistariu s-a luptat cu depresia în anul 2020 și a fost salvat de la faliment cu puțin timp înainte de sărbătorile pascale. Câți bani a luat fostul membru al trupei Valahia.

Mihai Trăistariu a trecut prin momente cumplite în ultimul an. Artistul care a reușit să obțină locul 4 la Eurovision, în 2006, cu piesa Tornero, a fost foarte afectat de pandemia de coronavirus.

Faimosul solist a declarat că a fost salvat de la faliment, înainte de Paște, datorită chiriilor care i-au adus banii în buzunar. Mihai Trăistariu deține cinci garsoniere de tip studio pe litoral, în stațiunea Mamaia, apartamente mari, care măsoară 43 de metri pătraţi.

Clienți am avut și la începutul anului și acum, de Paște. Mai vin și oameni de afaceri și se mai cazează câte o noapte- două. Prețul variază, în funcție de lună, de sezon, de exemplu, în iunie, dau camera cu 250 de lei pe noapte, iar în iulie cu 350 de lei pe noapte. Turiștii au incluse și bucătăria și baia”, a declarat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru impact.ro

„Am fost foarte afectat de pandemie, nu am avut spectacole, a fost foarte greu. A trebuit să vând o garsonieră, pentru că pandemia m-a prins cu o rată lunară la bancă de 5.000 de euro. Chiriile astea, de Paște, m-au salvat. Am avut noroc că, înainte de pandemie, mi-am mai scos din chirii în medie de 20.000-30.000 de euro.

Chemarea scenei și-a lăsat amprenta asupra sufletului său de artist. Mihai Trăistariu a mărturisit că a suferit mult din cauza depresiei, fiind lăsat fără posibilitatea de a mai câștiga bani din muzică.

„Mi-am vândut o garsonieră, aveam șase, chiar nu vreau să îmi vând și maşina, ca să am ce mânca. S-a ajuns prea departe! În viaţa mea nu am trăit ce trăiesc acum! Recunosc cinstit că sunt în prag de depresie!

Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată. A trecut aproape un an şi ceva de când s-a declanşat pandemia, iar noi, artiştii, suntem lăsaţi pe ultimul loc. Suntem firi mai sensibile şi dacă HORECA a protestat, noi am rămas uitaţi de lume. Mie îmi este extrem de greu”, declara Mihai Trăstariu, acum ceva timp, la Antena Stars.