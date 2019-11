Scandal de proporții între Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu! “I-am întins o capcană în care a căzut cu brio!” Acuzații grave, la scurt timp înainte de alegerile prezidențiale

A izbucnit un scandal de proporții între Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu, cu doar o zi înainte de alegerile prezidențiale din 2019. Sunt acuzații cât se poate de grave ce i-au fost aduse candidatului la prezidențiale și pe care în mod cert unchiul Alexandrei Măceșanu nu le-a putut ignora. Mai mult, totul a izbucnit după ce acesta a dezvăluit că Luiza Melencu ar fi în viață, fiind filmată și fotografiată în străinătate.

Alexandru Cumpănașu a transmis printr-un live pe Facebook, cu o zi în urmă, că Luiza Melencu, a fost găsită și trăiește. Este vorba despre tânăra de 18 ani pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o, alături de Alexandra Măceșanu. Candidatul la prezidențiale a dezvăluit că a petrecut câteva zile în Italia, dar și că a depistat-o pe adolescentă, în Italia. Filmulețul la care acesta a tot făcut referire, în cadrul transmisiunii sale pe rețelele sociale, ar fi fost realizat pe data de 12 octombrie, în acest an.

Luiza Melencu a dispărut de 7 luni, fiind văzută ultima oară pe străzile din Caracal. De fapt fata nu ar fi fost ucisă de către Dincă, ci răpită de către un grup infracțional, potrivit spuselor lui Alexandru Cumpănașu.

„Am trimis echipe profesioniste să investigheze în Italia. La un moment dat mi-au trimis acest film că apreciază că sunt mari şanse ca fata să fie Luiza. Am dat filmul spre analiză, am discutat şi cu o televiziune, România TV, şi am convenit după o analiză cu specialişti că fata nu este Luiza şi nu am dat nimic”, a spus Viorel Cataramă, potrivit Mediafax.