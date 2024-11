Cum se scuză Ștefan Mandachi după ce l-a votat pe Călin Georgescu: ”Am greșit și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare!”

Ștefan Mandachi, cunoscut pentru inițiativele sale civice și atitudinea critică față de clasa politică, a recunoscut recent o greșeală legată de alegerile sale politice. Omul de afaceri a explicat public motivele pentru care l-a votat pe Călin Georgescu, candidat independent cu viziuni controversate, și a subliniat că nu și-a făcut temele înainte de a-și exprima opțiunea. Într-o postare sinceră, Mandachi a afirmat că a acționat dintr-un sentiment de revoltă față de sistem, dar că acest lucru nu justifică lipsa de precauție.

Mandachi a explicat că decizia sa de a-l susține pe Călin Georgescu s-a bazat pe furia față de clasa politică tradițională.

Alegerea sa s-a dorit un semnal de protest împotriva partidelor politice, dar Mandachi admite că nu a cercetat suficient de bine declarațiile și viziunile candidatului pe care l-a susținut.

El a recunoscut că l-a întâlnit pe Georgescu cu doar câteva zile înainte de alegeri, iar ceea ce i s-a părut, inițial, o poziție de luptă împotriva sistemului l-a convins să-l voteze.

Totuși, această decizie s-a dovedit problematică odată ce Mandachi s-ar fi confruntat cu declarații și poziții controversate ale lui Călin Georgescu.

„Am greșit întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat”, a declarat el, asumându-și public eroarea.

După ce ar fi analizat mai atent informațiile despre Călin Georgescu, Mandachi susține că nu ar rezona cu viziunile candidatului pe care l-a votat în turul I al alegerilor prezidențiale 2024.

„Ieri am primit 4-5 filme scurte pe care nu le-am văzut în viața mea, dar pe care trebuia să le văd. Am tras o concluzie răspicată: nu rezonez cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal, despre 5G, sub nicio formă”, a explicat el.