Fetița din imagine are astăzi 55 de ani, a divorțat de două ori și este una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe ale lumii. O recunoști?

Fetița din fotografia de mai sus, cea cu părul blond, ochii ageri, privirea de ștrengăriță și zâmbetul ce te face să crezi că pune țara la cale, a devenit, astăzi, una dintre cele mai apreciate vedete și talentate actrițe ale lumii. La 55 de ani are o siluetă de fotomodel, a trecut prin 2 divorțuri dificile, însă se bucură de o carieră strălucitoare care a început în anii 90, când a jucat în cel mai cunoscut sitcom, Friends. Ți-a dat seama cine este? Ei bine, este vorba despre nimeni alta decât faimoasa Jennifer Aniston.

Fiica actorului John Aniston, crescută în lumina reflectoarelor

Jennifer Aniston s-a născut pe 11 februarie 1969, în Sherman Oaks, California, într-o familie cu legături puternice în lumea actoriei. Tatăl său, John Aniston, era un actor cunoscut din telenovela Days of Our Lives, iar mama sa, Nancy Dow, era actriță și model.

În ciuda legăturilor cu industria divertismentului, copilăria lui Aniston nu a fost lipsită de dificultăți. Părinții săi au divorțat când ea avea doar nouă ani, iar relația cu mama sa a fost adesea tensionată.

În timpul copilăriei, Aniston a arătat un interes pentru artă și teatru, fiind susținută de tatăl său în această direcție. După ce s-a mutat în New York, a studiat actoria la Școala de Arte Performative Fiorello H. LaGuardia, unde a început să-și dezvolte pasiunea pentru actorie.

Friends, serialul care a transformat-o într-un star internațional

La începutul carierei, Jennifer Aniston s-a confruntat cu numeroase obstacole. A apărut în reclame și seriale de televiziune mai puțin cunoscute, cum ar fi Molloy și Ferris Bueller, care nu au avut succes comercial.

Cu toate acestea, momentul care i-a schimbat viața a fost obținerea rolului lui Rachel Green în serialul Friends în 1994.

Friends a devenit rapid un fenomen global, iar personajul Rachel Green, interpretat de Aniston, a devenit unul dintre cele mai iubite din istoria televiziunii.

Pe lângă succesul său comercial, rolul i-a adus lui Aniston numeroase premii, inclusiv un Emmy și un Glob de Aur. Tunsorile și stilul său vestimentar din serial au devenit un trend internațional, iar Aniston a fost privită ca un simbol al modei anilor ’90 și 2000.

O carieră cinematografică fulminantă

După succesul în Friends, Jennifer Aniston s-a concentrat pe cariera sa cinematografică, demonstrând o versatilitate impresionantă.

A jucat în comedii romantice de succes, precum The Break-Up (2006), Marley & Me (2008), Just Go with It (2011) și Horrible Bosses (2011), dar și în filme mai dramatice, cum ar fi Cake (2014), pentru care a primit aprecieri critice și o nominalizare la Globul de Aur.

Deși este cunoscută în principal pentru rolurile sale comice, Aniston a abordat și subiecte mai serioase, demonstrând profunzimea abilităților sale actoricești. Alegerea sa diversificată de roluri i-a permis să-și mențină relevanța într-o industrie competitivă.

2 mariaje eșuate și o viață personală în atenția publicului

Viața personală a lui Jennifer Aniston a fost adesea în atenția presei, în special relațiile sale cu alte vedete.

Cel mai mediatizat episod din viața sa personală a fost căsătoria cu Brad Pitt în 2000, considerată pe atunci una dintre cele mai glamour relații de la Hollywood.

Cu toate acestea, cuplul a divorțat în 2005, ceea ce a generat o atenție intensă din partea tabloidelor.

Mai târziu, Aniston a fost căsătorită cu actorul și scenaristul Justin Theroux, de care s-a separat în 2017. În ciuda acestor dificultăți, Aniston a menținut o atitudine pozitivă, punând accent pe independența personală și pe prioritizarea propriei fericiri.

Implicarea în activism și alte proiecte

Dincolo de actorie, Jennifer Aniston este o susținătoare activă a mai multor cauze filantropice. S-a implicat în campanii de conștientizare pentru prevenirea cancerului de sân, a sprijinit organizații de ajutorare a copiilor defavorizați și a contribuit la diverse inițiative pentru protecția mediului.

În plus, Aniston a revenit în televiziune cu un rol principal în serialul The Morning Show (2019), pentru care a câștigat un premiu Screen Actors Guild. Această revenire a consolidat statutul său de actriță de top și a demonstrat că talentul său rămâne la fel de apreciat.

Jennifer Aniston este mai mult decât o actriță talentată. Este un exemplu de determinare și adaptabilitate.

De la copilăria sa marcată de dificultăți, până la succesul său ca una dintre cele mai iubite figuri de la Hollywood, ea a demonstrat că munca asiduă și autenticitatea pot conduce la o carieră de succes.

În ciuda provocărilor personale și profesionale, Aniston continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume prin farmecul și dedicarea sa.