Saveta Bogdan, experiențe paranormale. Cine o caută de pe lumea cealaltă: ”A vrut să mă tragă”

Saveta Bogdan a avut parte de momente dificile anul trecut, când și-a pierdut ambii frați, la o diferență mică de timp. Artista a povestit că unul dintre frați i-a apărut în vis și i-a întins mâna.

Saveta Bogdan, artista de muzică populară, a spus că fratele ei, Maxim, trecut în neființă, i-a apărut în vis. Ea a povestit că bărbatul i-a întins mâna și a încercat să o pupe, dar ea a refuzat. Acum, aceasta se gândește la ceea ce ar fi putut însemna tot acest vis.

Artista de muzică populară a mai spus la Antena Stars că înainte ca el să moară, cu numai câteva secunde, deși se aflau foarte departe, ea a auzit în casă cum fratele ei a spus că a plecat. În timp ce ea striga că așa ceva nu e posibil, a sunat-o nepoata ei i-a spus că tatăl ei a murit.

”Când a murit, am avut niște semne de la el. Sâmbătă dimineață, când el a murit la 9 și 25 de minute, în casă la mine, am auzit vocea lui, a spus: Gata, am terminat! Și am spus: ”Nu, fratele meu, nu se poate”, imediat m-a sunat nepoata și mi-a zis că a murit”, a mai povestit Saveta Bogdan la Star Magazin.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite, dar și controversate soliste de muzică populară de la noi. Ea a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, însă recent, ea a recunoscut că trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat misterios. Ea are o relație de două decenii cu un avocat celebru.

„Am pe cineva să mă încălzească, dar nu în fiecare zi. Mai răruț că este mai drăguț. Astăzi a plecat în Ungaria, că are un proces. Când este în țară ne vedem destul de des, dar nu stăm împreună. De Ziua Îndrăgostiților am cântat seara, am avut program și a fost foarte bine. A venit domnul avocat și mi-a adus flori și o bluză roșie cu paiete.

I-am luat și eu lui o bluză, dar faptul că a venit și că am pe cineva mă face să mă simt bine. Pe el nu-l interesează popularitatea. Nu vreau să-i spun numele. Are și el problemele lui la serviciu și nu vrea să i se știe numele. El are doi copii, este divorțat și suntem împreună de 20 de ani. Prima dată am spus 10 ani, că nu am vrut să dau din casă. Nu ne-am căsătorit, avem doar așa, o relație”, spunea Saveta Bogdan.