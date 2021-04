Doliu în lumea muzicii populare. Saveta Bogdan a făcut anunțul trist: ”Nu îmi vine să cred”

Lumea muzicală este în doliu! Saveta Bogdan este cea care a făcut anunțul morții artistului de muzică populară.

Artistul Simion Pop a murit, iar Saveta Bogdan a scris pe Facebook câteva rânduri în amintirea sa. Vedeta și-a arătat durerea provocată de moartea colegului său.

„Cu adâncă durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consăteanului meu, marele interpret Simion Pop! Nu îmi vine să cred! Dumnezeu să îl ierte!”, a scris Saveta Bogdan pe Facebook.

Marele artist a fost pus la grea încercare, atunci când a fost diagnosticat cu cancer. El a fost găsit fără suflare, căzut în bucătărie. Partenera lui de viață a chemat imediat medicii, însă aceștia n-au mai putut să facă nimic pentru a îi salva viața.

Cântărețul de muzică Sebastian Comănici a fost printre primele persoane ajunse la fața locului.

“Ultima dată am vorbit ieri, la ora 14 fără un sfert. Tocmai postasem pe Youtube o filmare și voiam să îl întreb un detaliu de acolo. Mi-a spus că vrea să se odihnească, că este obosit și că ne auzim mai pe seară. L-am sunat la 7 și jumătate și nu mi-a răspuns. Nu am intrat în panică, știam că mă sună dumnealui mai târziu. M-a sunat, după vreo 20 de minute, fata doamnei Marieta și mi-a spus că se simte rău, că este ambulanța acolo și că mă roagă să vin. Când am ajuns acoo deja murise. Era mort încă de când a venit ambulanța, dar dumneaiei nu știa.

Totul a pornit de la inimă mai mult ca sigur. S-a trezit la ora 17, a spus că vrea să facă ceva de mâncare, soția i-a spus să nu mai facă, că este mâncare… A fost o mică discuție, s-au ciondănit puțin și probabil și chestia asta. Să nu se interpreteze greșit, dar știți cum e, când nu îți convine ceva te agiți, te încordezi… . “, a declarat Sebastian Comănici pentru fanatik.ro

„Dumnealui avea niște probleme din trecut cu inima și, din câte am înțeles, a făcut un atac de cord și, probabil, a leșinat. Din leșinătura asta a și căzut pe spate și, fiind în bucătărie unde era gresie, s-a lovit la cap și asta i-a fost probabil fatal. Dacă ar fi căzut pe ceva mai moale, poate nu murea, Dumnezeu știe.

Soția l-a găsit în bucătărie, întins jos. A sunat-o pe fata dumneaiei, ea a sunat la ambulanță și atunci au constatat că nu se mai poate face nimic. A venit Medicină Legală, a venit Procuratura să vadă dacă a fost o moarte suspectă. Au spus că rana de la cap este din cădere. E normal, a căzut, s-a lovit și i-a curs sânge. Dacă era ceva suspect îl lua la IML și făceau investigații.”, a mai spus el.