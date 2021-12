Sânziana Buruiană are un job nou în străinătate: „Câștig dublu în doar o oră pe zi”

Sânziana Buruiană are un job nou în înstrăinătate și se pare că are un succes răsunător în plan profesional, după o emisiune la care a participat alături de fiicele ei. Fosta asistentă TV a decis să se mute cu familia departe de casă, după ce a primit o ofertă impresionantă din partea unei televiziuni din altă țară.

Sânziana Buruiană s-a bucurat și de susținerea soțului ei, atunci când un post de televiziune de la Budapesta a contactat-o pentru o colaborare. Vedeta nu s-a gândit de două ori, ci a acceptat pe loc provocarea de a prezenta emisiuni de teleshopping într-o țară străină. Ea s-a mutat alături de partenerul ei de viață și cu cele două fetițe într-un apartament din Budapesta, închiriat recent.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an(…), am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele.

Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei(…), pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de-a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a declarat Sânziana Buruiană, pentru click.ro.