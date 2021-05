De ce nu-și vorbesc Sânziana Buruiană și Andreea Tonciu de cinci ani. Motivul real a ieșit acum la iveală EXCLUSIV

Sânziana Buruiană și Andreea Tonciu se dușmănesc de mai bine de cinci ani, de când Sânzi a declarat la o emisiune tv că prietena ei i-ar fi servit la nuntă mâncare stricată. Andreea a împlinit 35 de ani, în urmă cu două zile, însă iată că rivala ei nu i-a făcut nici de această dată tradiționala urare de ”La mulți ani!”: „Nici Andreea nu mi-a urat nimic de ziua mea”, ne-a spus Sânziana Buruiană, în exclusivitate pentru impact.ro.

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană erau, în urmă cu zece ani, peste tot împreună, formând cel mai vânat duo de pe micile ecrane, prezența lor inocentă și amuzantă aruncând în aer audiențele. Acele vremuri au fost date uitării de cele două dive, ba, mai mult, din prietene au devenit rivale de temut, ambele contrându-se în declarații.

În urmă cu două zile, Andreea a împlinit 35 de ani, însă Sânziana Buruiană ne-a menționat că nu i-a trimis vreo urare:

Războiul divelor a fost declanșat de Sânziana Buruiană care a declarat public că, după nunta Andreei Tonciu, i s-a făcut brusc rău, de la mâncare:

„Mi-a fost foarte rău. M-am ţinut de pereţi. Cred că am vomat de zece ori. Iniţial, am crezut că m-a deocheat cineva, dar apoi când am văzut că gluma se îngroaşă, m-am alarmat. Am intrat în panică atunci când cea mică a început şi ea să vomite. Am alăptat-o, dar nu m-am gândit că o pun în pericol.

E clar că ceva s-a întâmplat cu mâncarea acolo. Nu pot să cred că la un astfel de complex de lux se poate întâmpla aşa ceva. Acolo se fac nunţi de mii de euro. O să le fac reclamaţie. Nu este vorba doar de mine aici, ci de fetiţa mea, care nu este atât de rezistentă în faţa unor astfel de afecţiuni. Mă duc de urgenţă cu ea la medic să nu aibă vreo enterocolită”, declara în acele momente Sânziana Buruiană pentru Click!