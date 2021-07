Sânziana Buruiană, botez super luxos pentru mezină. Ce limuzină sclipitoare a închiriat pentru eveniment

Sânziana Buruiană a dat o petrecere cu mare fast în cinstea celui de-al doilea copil. Celebra vedetă de televiziune i-a făcut mezinei familiei un botez super luxos. Desigur că pentru acest eveniment a închiriat o limuzină pentru cei mai dragi.

Petrecere cu fast în famila Sânzianei Buruiană: a avut loc botezul mezinei

Fosta asistentă de televiziune a găsit bărbatul alături de care să își întemeieze o familie. Nu a trecut mult după ce s-au afișat împreună că a și venit pe lume primul rod al iubirii lor. Ulterior, soții i-au făcut o surioară prințesei lor care urmează să fie botezată. Concret, Sânziana și Nicolae Zuluf așteaptă distracția de pe data de 15 iulie.

Evenimentul este organizat în detaliu de blondina care a avut grijă de tot și toate. Acesta se va desfășura la un local de lux din Cernica, iar atracția va fi cu siguranță o mașină decorată cu un milion de cristale pe care Sânziana a comandat-o special pentru Antonia. Mezina are acum nouă luni, dar ziua creștinării sale a fost amânată din cauza contextului pandemic. Autoritățile au relaxat măsurile, iar acum aceasta urmează să primească taina Domnului. La botez urmează să participe doar 70 de persoane foarte apropiate familiei.

‘Va fi un botez care va străluci la propriu’

”Spre drumul spre restauranat vom avea o mașină tot din cristale. Are un milion de cristale, va fi un botez care va străluci la propriu și la figurat. Am așteptat foarte mult și am zis ca măcar să fie un botez așa cum mi-l doresc, vara, la piscină. Vreau ca toate fetele să-și aducă costumele de baie, sper să avem vreme frumoasă!”, ne-a declarat Sânziana. ”La restaurant vom fi toate trei îmbrăcate la fel. Soțului o să-i pun și lui ceva roz, un papion măcar, să ne asortăm”, a mai spus Sânzi, pentru click.ro

„Ea nu are grijă nici de casă, nici de mașină, intră încălțată cu noroi. Mie nu-mi place la ea că este prea lentă. Ea vine după două ore, vine la mașină, se mai duce apoi în casă că a uitat ceva. Dimineață ne-am certat ultima dată”, a declarat Nicolae Zuluf, care îi atrage des atenția partenerei sale în privința acestui detaliu care nu îi convine deloc fostului fotbalist.

Fanii au zâmbit larg în urma celor mărturisite și le-au trimis mesaje în privința relației lor frumoase și simple pe care o au. Mulți nu consideră acest lucru o problemă, dar tocmai micile detalii fac diferența.