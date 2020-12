Salarii colosale la Chefi la Cuțite. Câte mii de euro au câștigat cei trei bucătari, în 2020

După opt sezoane de mare succes, s-a aflat câte mii de euro au câştigat cei trei bucătari de la Antena 1, în 2020. Salariile de la Chefi la Cuţite sunt de-a dreptul colosale.

Deşi ne aflam în pragul finale celui de-al optulea sezon al emisiunii culinare de pe Antena 1, abia acum s-a aflat ce salarii colosale au vedetele de la Chefi la Cuţite şi câte mii de euro au câştigat cei trei bucătari, în 2020. Nici nu e de mirare că sumele sunt atât de mari, dat fiind că show-ul se bucură de un succes fulminant în rândul telespectatorilor.

Pentru cei curioşi de câţi bani câştigă Sorin Bontea, se pare că bucătarul primeşte, pentru un sezon al îndrăgitei emisiuni aproximativ 100.000 de euro.

Şi Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, primeşte bani frumoşi de la Antena 1. Deşi a pornit de jos, de la curăţat cartofi, iată că talentul i-a fost recunoscut şi se numără acum printre cei mai buni din breasla sa. Acesta a ajuns să aibă acum un salariu 1.600 de euro pe lună. “Şi e în creştere”, dezvăluia Chef-ul.

“Am lucrat prima oară la un hotel din Eforie Sud. Un an de zile am fost și eu șef… șeful cartofilor. Cred că am curățat tone. Am plecat în 1990 în Italia. M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă”, a mărturisit Scărlătescu.

Deşi recunoaşte că se pot câştiga bani frumoşi din această meserie, Florin Dumitrescu mărturiseşte că în spatele fiecărui bucătar bun se află o muncă titanică.

“Meseria de chef poate fi bănoasă. Condiţiile ca un chef să ajungă să încaseze sume cu trei zerouri, în valută, sunt totuşi foarte stricte. Dacă îţi faci meseria cu responsabilitate, dacă eşti creativ, dacă aduci încasări firmei cu care colaborezi, poţi ajunge şi la un astfel de salariu.

Am învăţat de la cei mai buni. Am învăţat de la toţi bucătarii alături de care am transpirat în service, am învăţat de la toate femeile de la vase alături de care am muncit, am învăţat de la cei care practică meseria asta fără pensete legate de tunică cu numele înscris pe piept”, spunea juratul de la “Chefi la Cuţite” pentru Life.ro.