S-au îndrăgostit fără să se înțeleagă și mai sunt împreună: cum au comunicat doi ani

El e italian, iar este britanică. Relația lor a început în urmă cu doi ani, pe vremea când niciunul dintre ei nu vorbea vreo limbă străină și, implicit, nu au putut comunica.

Dragostea cu Google Translate ar putea fi la un moment dat un titlu de film, dacă povestea celor doi din imaginile alăturate va fi vreodată ecranizată. Chloe Smith avea 23 de ani când a fost cucerită de Daniele Marisco în vârstă de 25 de ani. Ea este din Marea Britanie, iar el este din Napoli, Italia. Pentru că trăim într-o lume ”fără granițe”, relația lor a început într-un club din Ibiza, Spania.

La început, niciunul nu vorbea limba celuilalt. Cu toate acestea, au comunicat surprinzător de bine cu ajutorul aplicației Google Translate instalată pe telefon. Relația lor a evoluat și, după doi ani, continuă să fie împreună.

S-au cunoscut într-un club din Ibiza, unde muzica se auzea foarte tare. Ea a dezvoltat o fascinație pentru el și ”l-a agățat”. În mare parte, comunicare dintre ei se realiza prin Google Translate și se relaxau uitându-se la filme în engleză cu subtitrare în italiană.

”Era ceva interesant la Daniele, iar faptul că nu ne înțelegeam nu a fost o problemă. Pur și simplu, ne-am potrivit.”, a afirmat Chloe. ”Eu am făcut primul pas și i-am cerut numărul de telefon pentru că l-am găsit atrăgător.Deși nu am avut niciodată un prieten străin, am știut că îmi place de el și am știu că va învăța [engleză] într-o zi. Uneori, trebuie să faci lucrurile astea din dragoste.”, recunoaște tânăra.

”Unii au spus că sunt nebună când m-am dus cu el în Barcelona după doar o săptămână de când ne-am cunoscut, dar am știu că va fi cea mai bună decizie pe care aș putea-o lua.”, a povestit Chloe despre prima lor călătorie împreună. În final, cei doi continuă să fie împreună, iar tehnologia s-a aflat la baza relației lor, iar asta nu ar fi fost posibil în urmă cu două decenii, poate chiar mai puțin.