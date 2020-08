Scene dramatice în noul sezon al emisiunii Puterea Dragostei! Se pare că firea puternică și expansivă a lui Akebono a ieșit la iveală în compania caracterului alunecos al unui coleg.

Bătaie la Puterea Dragostei. Akebono i-ar fi rupt maxilarul unui coleg de platou

Un exces de furie dirijat de declarațiile lui Cristian l-ar fi făcut pe Akebono să treacă la fapte. Se pare că bărbatul care s-a dovedit deseori în casă a fi foarte expansiv și deloc atent la dozajul nervilor a fosrt extrem de deranjat de dezvăluirile lui Cristi. Fratele Biancăi Comănici s-a băgat singur în gura lupului după ce i-a scăpat porumbelul. Tânărul a dezvăluit în emisiune niște povestioare știute doar de el și colegul de platou. Cel din urmă nu s-a mai putut potoli și i-a arătat lui Cristi că ar trebui ca data viitoare să fie mai atent la vorbele sale. Dezvăluirile de mai jos s-au petrecut în gala difuzată azi, unde picanteriile n-au lipsit deloc, imaginile incendiare au pus la socoteală relația Monei cu George, iar scandalul a fost la el acasă.

„Cristian și-a luat puțină bătaie de la Akebono. Și-a luat un picior, i-a spart maxilarul, s-au bătut cu tabloul. Cei doi au făcut pace apoi, după ce Akebono l-a amenințat că-l bate și la hotel”

Reea și Tina, vloggerițe

„De ce te-ai băgat tu să spui?”

Akebono: De ce-i spus tu? De unde ai aflat tu chestia asta?

Cristian Comănici: Am auzit și de la altcineva…

Akebono: De ce te-ai băgat tu să spui dacă eu nu am spus nimic?

Cristian Comănici: Nu….eu am mai auzit și de altundeva.

Cristina Mihaela: Să înțeleg că tu i-ai povestit ceva lui Cristian și el a venit și a spus în emisiune.

Akebono: Tu faci de aste cu mine?

Adriana: Normal…să aibă discuție. Du-te și culcă-te că ești obosit! Aberezi foarte mult.

Alexandra: Nu vorbi din auzite, că dacă vin și eu cu din astea din auzite….nu o să iasă bine.

Cristian Comănici: Te-am întrebat dacă ai lucrat și atât. Nu te-am acuzat de nimic.

Alexandra: Dacă ai dovezi, vii cu ele în față și spui la toată lumea, nu așa că ai auzit pe undeva.