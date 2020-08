Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a ajuns la spital. Are fața umflată: ”Nu pot să vorbesc”

Bianca Comănici i-a îngrijorat pe fanii ei. Aceasta le-a mărturisit că a întâmpinat câteva probleme în ultima perioadă. De ce a avut fața umflată și ce i-au spus medicii?

Câștigătoarea a primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei a rămas în atenția failor pe canalul său de pe YouTube. Aceasta este atent urmărită zeci de mii de oameni care o susțin în noua serie de vloguri și care abia așteaptă să vadă cum se va schimba viața ei după participarea la show-ul iubirii. Recent, bruneta a venit cu mărturisiri care i-au speriat puțin pe cei care o iubesc.

Vedeta a ajuns pe mâna medicului stomatolog din cauza unei umflături care a făcut-o să se panicheze rapid. Fosta iubită a lui Livian a decis să trateze imediat problema, așa că a fugit la cabinetul medicului, mai cu seamă că-și dorește cât de curând să-și pună fațete dentare. De asemenea, tânăra le-a dat detalii despre cum a procedat după ce a fost la specialist în speranța că cei care au aceeași problemă să fie informați.

„Nu am apucat să mănânc prea mult. Sunt amețită de cap. Am anestezie acum la gură, de aia nici nu prea pot să vorbesc. Partea asta nici nu pot să o ridic, pentru că este amorțită. Să vă arăt ce mi-am cumpărat eu. Am fost la farmacie, pentru că știți că am fost la dentist. Pentru că am probleme cu gingiile, pentru fațete am nevoie de retușuri, nu mă pricep eu, o să îl lăsăm pe domnul doctor să explice, dumnealui știe cel mai bine. Mi s-a recomandat să mă dau cu ulei și să folosesc o periuță cât mai soft, sper să fie ok”

Bianca Comânici