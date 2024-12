S-a schimbat pentru Culiță Sterp? Iubita artistului a spus care e regretul vieții ei: „Nu înțeleg concurența între femei! Sunt bărbați pentru toate genurile”

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste, iar rodul iubirii lor este un băiețel de nota 10 pe care tânăra l-a născut în vara anului 2021.

Chiar dacă este mai mult plecat de acasă, atât în concerte, cât și la emisiuni sau evenimente private, Culiță Sterp a spus de nenumărate ori că relația lui este una aproape perfectă și că nu ar schimba pentru nimic în lume viața pe care o duce.

De la un timp, Daniela Iliescu a început chiar să facă vloguri și să fie destul de activă în mediul online, iar recent, în discuțiile cu fanii ei, a dezvăluit și care este cel mai mare regret al ei.

Potrivit celor spuse de iubita lui Culiță Sterp, ea și-a dorit foarte mult să fie blondă, însă acest lucru i-a adus și unele probleme. Însă ea nu a explicat de ce și-a dorit atât de mult să fie blondă. Oare pentru a-i fi mai mult pe plac lui Culiță Sterp?

„Cine zicea că blondul se întreține cu mulți bani, chiar avea dreptate. Oricum, făcând o paranteză, nu înțeleg concurența asta dintre femei, între care are păr blond, care are păr brunet, una e mai bună decât cealaltă. Nu, nu încurajez așa ceva și nu înțeleg în general concurența asta între femei. Cred că e loc sub soare și sunt bărbați pentru toate genurile.