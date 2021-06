Geta Guţiu, mama celebrului solist Culiţă Sterp, pe care l-ați văzut la ”Survivor 2021”, d-abia așteaptă să devină bunică. Înainte de marele eveniment, venirea pe lume a bebelușului, femeia ne-a vorbit, pentru impact.ro, despre frumoasa ei noră, Daniela.

”Nora mea nu e obişnuită cu munca fizică. A fost crescută în puf!”

“Nora mea, Daniela, a depăşit puţin stadiul la care trebuie să nască pe cale naturală, fiindcă aşa, cum au declarat ambii părinţi, nu vrea cezariană. Cred că, dacă azi sau mâine nu vrea copilul să iasă, atunci vor provoca medicii naşterea. Prima dată am fost bunică în sâmbăta Paştelui. Acum văd că povestea are şanse să se repete, în Sâmbăta Rusaliilor”, a declarat Geta Guţiu, uşor amuzată de coincidenţă, pentru impact.ro. Mama fraților Sterp spune că nu-şi cunoaşte foarte bine nora, chiar dacă a vorbit mai mult cu ea în lunile în care Culiţă era plecat la “Survivor”, în Republica Dominicană. “Băieţii mei, ca şi fetele, de altfel, sunt obişnuiţi cu munca fizică. Şi asta încă din copilărie. Cu Daniela nu ştiu dacă lucrurile stau la fel. S-ar putea să fi fost crescută în puf. Ştiu că a trăit o vreme în Statele Unite, departe, şi mă gândesc că dacă a făcut treabă bună, acolo, o face şi la noi. În plus, ea este iubita fiului meu şi voi respecta alegerea lui”, povesteşte femeia.

”Mi-ar fi plăcut ca pe nepoțelul meu să-l cheme David”

Geta Guţiu ne-a împărtăşit şi numele său preferat, pentru micuţul care a venit pe lume: “Mie mi-ar fi plăcut David. David Sterp, sună foarte bine. Dar nu cred că va fi ăsta, fiindcă mama şi tatăl său au vrut un altul. Nu-l pot spune, fiindcă aşa mi-a cerut Culiţă şi am să-i respect rugămintea. Pot însă spune că e un nume biblic, din Vechiul Testament”. În cazul în care Culiţă şi Daniela ar fi avut o fată, mama Geta, cum o alintă toată lumea, ar fi avut şi în acest caz o preferinţă, Nicoleta. Geta Guţiu mai spune că, din câte a aflat, băieţelul din burta mamei e foarte mare, fiind de aşteptat să aibă în jur de patru kilograme la naștere.

Ce sfaturi îi dă Danielei, după naștere: ”Cel mai important va fi aspectul hrănirii la sân!”

Viitoarea bunică îi dă sfaturi prețioase Danielei: “Aş prefera să nu-i pună pampers vara, când e caniculă, dacă nu pleacă la drum. Să facă asta doar atunci când vor avea de mers undeva. Şi, apoi, cel mai important, va fi aspectul hrănirii la sân. De aia ne-a dat Dumnezeu nouă femeilor sâni, ca să ne hrănim pruncii!”, adaugă ea. Culiţă Sterp (28 de ani), supranumit şi “Antonio Banderas de România”, şi Daniela Iliescu, iubita sa, mai mică cu doi ani, au fost colegi de liceu cu aproape un deceniu în urmă. Relaţia lor a debutat în forţă abia vara trecută. Actuala iubită a lui Culiţă s-a dovedit diferită de celelalte partenere ale acestuia. Ea a studiat în Statele Unite, în statul Minnesota.