S-a întâmplat după 12 ani! Andra Măruță a dat acum vestea cea mare

Este una din cele mai iubite soliste ale momentului și cu o familie de invidiat. Andra și Cătălin Măruță formează unul din cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, și asta se vede cu ochiul liber.

Cu doi copii frumoși și cariere bine puse la punct Andra și Cătălin Măruță sunt un cuplu de invidiat în showbiz-ul românesc și printre cei mai urmăriți pe rețelele de socializare. În urmă cu 12 ani, în 2008, cei doi aveau să-și unească destinele în fața ofițerului de stare civilă. Momentul a fost sărăbătorit de Andra pe rețelele de socializare prin publicarea unor poze însoție și de un mesaj emoționant.

”De ce primesc felicitări astăzi? Pentru că acum fix 12 ani am spus „Da!” la Starea Civilă și am început capitolul frumos din viața mea în calitate de soție. Vă urez tuturor sa fiți la fel de împliniți! Eu mă declar foarte norocoasă, sunt emoționată ca în prima zi de căsătorie. Vă răspund acum la mesaje, prieteni dragi!”, a scris Andra pe Instagram.

În 2008, pe 23 august, cei doi au decis să-și unească destinele și acum formează unul din cele mai longevive cupluri, fiind apreciați de majoritatea fanilor, fie că vorbim de viața reală, fie că vorbim de rețelele de socializare.

Din păcate, ca noi toți, și Andra a fost nevoită să stea acasă și să-și anuleze majoritatea aparițiilor artistice. Izolarea le-a sistat o bună parte din proiecte, dar Andra și Cătălin Măruță au avut de câștigat, în urma acestei perioade. Căsnicia celor doi s-a consolidat tot mai mult în această perioadă. Într-un interviu acordat, recent, Andra a povestit despre această perioadă grea în care a fost nevoită să stea mai mult pe acasă, singurul care a muncit fiind Cătălin.

”Ne-am adus aminte de primii noștri ani împreună, când locuiam într-un apartament cu două camere și zilele începeau lent, ne lăsam greu convinși să ne dăm jos din pat sâmbetele și duminicile. A fost acum o vacanță, pentru că eu nu am mai avut concerte în weekend, iar el nu a mai prezentat evenimente. Nicio clipă de plictiseală! A fost distractiv, nu mă pot plânge deloc, a fost foarte plăcut să petrecem atât de mult timp împreună.

Weekend-urile au fost pline de aventuri, ca să zic așa, adică ne-am transformat casa într-un loc de joacă. Am gătit împreună, ne-am uitat la filme, am făcut ordine împreună. Nu ne-am mai uitat la ceas atât de des, iar asta a fost foarte plăcut. Este cu siguranță cel mai frumos lucru care a ieșit din această perioadă foarte grea pentru noi toți. Am și filmat, am făcut un episod de vlog în mașină… deși eram în parcare””, a spus Andra.