Andra are un mare secret. Puțină lume știa asta despre soția lui Cătălin Măruță

Printre cele mai iubite și mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc se numără și Andra. Fanii o îndrăgesc atât de mult încât vor să afle totul despre ea, dar se pare că un detaliu le-a scăpat.

Deși pare că este mai înaltă datorită încălțămintei cu toc pe care o poartă, Soția lui Măruță are 1,64 de metri înălțime. În privința kilogramelor, vedeta a mărturisit că s-a apucat de sală. Artista nu a mai reușit să revină la silueta de dinainte, după cea de-a doua sarcină. Chiar și așa Andra arată fabulos la vârsta ei.

„M-am apucat de sală serios și am grijă. De patru ori pe săptămână merg la sală, încerc să reduc pâinea și zahărul. O dată la două săptămâni merg la un tratament de față, de hidratare. Am 32 de ani, mai stau. Mie mi-e frică de ace, nu am apelat niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată”, a declarat Andra Măruță în urmă cu aproape două luni, în timp ce se afla într-un studio de la Radio Impuls.