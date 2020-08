Andra a făcut un anunț foarte important. Reacția neașteptată a artistei

Andra, una dintre cele mai bune voci din România, a făcut, de curând, și câteva dezvăluiri, în timp ce se afla invitată în platoul unei emisiuni de televiziune, dezvăluiri care i-au făcut pe fani să se mire.

Ce anunț important a făcut Andra

Astfel, Andra a recunoscut că, în ultima perioadă a căpătat niște kilograme în plus, iar ca să scape de ele a început să se ducă la sala de fitness.

„M-am apucat de sală serios și am grijă. De patru ori pe săptămână merg la sală, încerc să reduc pâinea și zahărul. O dată la două săptămâni merg la un tratament de față, de hidratare. Am 32 de ani, mai stau. Mie mi-e frică de ace, nu am apelat niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată”, a precizat Andra în cadrul unei emisiuni.

De curând, Cătălin Măruță, soțul ei, a declarat la emisiunea ”Vorbește Lumea”, că Andra nu e însărcinată, iar aceasta a întărit vorbele prezentatorului de televiziune.

Și-au petrecut vacanța pe meleaguri românești

„Am văzut acuma în tot felul de ziare că sunt gravidă. Dragilor, stați liniștiți, dacă se întâmplă minunea, vă anunț eu. E un motiv de bucurie, nu am cum să ascund. Deocamdată pot să recunosc, da, m-am îngrășat câteva kilograme”, a mai precizat aceasta.

În plus, de menționat este că Andra și Cătălin Măruță au preferat anul acesta o vacanță petrecută pe meleagurile românești. Astfel, celebrul cuplu și-a luat familia și finii, respectiv artistul Pepe și soția acestuia, Raluca, și au plecat într-un concediu bine meritat în Delta Dunării, acolo unde s-au distrat de minune alături de cei mici.

De altfel, fotografiile și filmulețele postate pe rețelele de socializare au arătat că cele două familii au petrecut timp de calitate la un resort de lux din Deltă alături de cei mici, fetele lui Pepe, Maria și Rosa, având și o relație foarte apropiată cu copiii prezentatorului de la Vorbește lumea, David și Eva.