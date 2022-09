S-a găsit înlocuitor pentru Dana Budeanu la ‘Vorbește lumea’. Pe cine au adus șefii Pro TV

Șefii Pro TV au decis că mai este nevoie de un om în echipa deja celebră de la ,,Vorbește Lumea”. Dana Budeanu se ocupa în urmă cu câțiva ani de rubrica de modă din cadrul show-ului. Aceasta a părăsit proiectul, iar acum a venit un alt personaj să le ofere telespectatorilor o altă perspectivă în privința trendurilor. Este vorba despre cineva care se ocupă cu styling-ul vedetelor din celebrul trust și care acum va apărea pe micile ecrane ca să ofere sfaturi valoroase tuturor spectatorilor.

Dana Budeanu a părăsit echipa Pro TV în urmă cu trei ani, iar de atunci șefii trusului nu au adus în prim-plan un înlocuitor pentru rubrica de modă. Iată că noul sezon vine cu o altă surpriză pentru urmăritorii show-ului care vor avea de acum și discuții despre fashion în platou.

Cel care vine cu sfaturi este Neculai Stanciu, noul prezentator al rubricii. Amintim că decizia ca Dana Budeanu să fie dată afară a venit în urma unei postări în care creatoarea lua în râs inițiativa ”Dăruiește Viața”, care construia din donații un spital în București pentru copiii bolnavi de cancer. Cei de la Pro TV au transmis atunci că nu se asociază cu astfel de principii, iar la scurt timp au întrerupt colaborarea.

Înlocuitorul ei este personal stylist / shopper și creator de conținut. Acesta a mărturisit în cadrul unui interviu că face ceea ce îi place și din acest motiv se bucură să își practice meseria. Neculai Stanciu a amintit și de afacerea începută cu multă speranță. Bărbatul a lansat o colecție de tricouri ,,You” care s-au vândut ca pâinea caldă imediat după lansare.

,,Fac ceea ce îmi place. Și poate din acest motiv totul e plăcut în meseria mea. Chiar și când merg prin magazine să fac shopping pentru clienții mei și plec cu mâinile pline de pungi cu haine. Pentru că știu că după, tot cu aceleași mâini voi realiza cele mai cool și inspiraționale propuneri de ținute.

Pur și simplu am lansat colecția și la început am spus ca tricourile sunt pentru a le purta eu, dar dacă e cineva care vrea pot realiza mai multe în atelier. In 2 săptămâni de la lansare tricoul “You” a înregistrat peste 100 de exemplare vândute”, a declarat personal stylist-ul acum ceva timp într-un interviu acordat blogger-ului Lavinia Floroiu.