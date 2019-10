Cine este Dana Budeanu, vedeta dată afară cu scandal de PRO TV. Cum a ajuns ea să aibă o colaborare cu echipa emisiunii Vorbește Lumea

Cine este Dana Budeanu, vedeta dată afară cu scandal de PRO TV, trust care a anunțat că nu se asociază cu principiile creatoarei de modă. Cum a ajuns să aibă o colaborare cu echipa emisiunii ”Vorbește Lumea”?

Cine este Dana Budeanu?

Creatoarea de modă Dana Budeanu a susținut rubrica de fashion în cadrul emisiunii de zi ”Vorbește Lumea” de la PRO TV până joi, când stația a anunțat încetarea colaborării cu cea care s-a autointitulat, acum ceva vreme, stilistul vedetelor.

Decizia a venit în urma mesajului postat de ea, distribuit ulterior de Gabriela Firea, în care lua în derizoriu inițiativa ”Dăruiește Viața”, care construiește din donații un spital în București pentru copiii bolnavi de cancer. Aceasta a acuzat că cele două fondatoare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, sunt interfața lui Vlad Voiculescu. PRO TV a transmis că nu se asociază cu astfel de principii, drept pentru care a tras cortina peste rubrica designerului.

”Cam aceasta este istoria”

„Eu nu am fost niciodata sotia patronului Ciao si Cancan. Eu m-am casatorit la 22 de ani cu Radu Budeanu, baiatul de 21 de ani. Pe atunci nu exista nimic in afara de o fata de 22 de ani care la acea vreme studia la Londra si de un baiat de 21 de ani, care nu terminase inca facultatea, de asemenea. Brandul Dana Budeanu are legatura intr-adevar cu o rubrica de critica vestimentara aparuta in revista Ciao, initiata de catre mine, pentru prima data in presa din Romania.

Revista Ciao si ziarul Cancan sunt cele mai puternice branduri de presa tabloida, si poate nu numai din Romania, si s-au infiintat incepand cu anul 2004. La acea data aveam deja 25 de ani, facultatea, masterul si doctoratul terminate la Londra si un business aflat la inceput si condus da, de sotul meu. Cam aceasta este istoria despre “nevasta lu’”, in acest caz:)”, este notat pe danabudeanu.com.