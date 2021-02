Revine la PRO TV după ce a fost dată afară? Cine va apărea azi în emisiunea La Măruță, de fapt

Emisiunea ”La Măruță” este de o săptămână încoace în mâinile multora, mai puțin într-ale gazdei show-ului, Cătălin Măruță. Așa se face că i-au călcat pragul de la artiști la magicieni, actori sau prezentatori, în speranța de a ține audiența pe Pro TV. Astăzi, de la ora 15:00, este posibil să-l urmărim pe Mihai Albu la cârma proiectului. Anunțul său de pe Facebook a creat rumoare. „E o glumă!”, a semnalat acesta.

Dana Budeanu revine la Pro TV după ce stația a încheiat colaborarea cu ea brusc? Mihai Albu ar putea-o introduce azi în scenă

„Breaking News! M-a sunat Catalin Maruta! E in carantină… Se simte bine, dar mai are de stat o săptămână. M-a rugat să-l ajut! Bref: ASTAZI voi prezenta emisiunea La Măruță! O sa am și o parteneră: DANA BUDEANU! 🙂 AVEM SI MARTEA NEAGRA! VINE SI ADELINA PESTRITU! VINE SI ANDREEA BALAN!

VINE SI OANA ZAVORANU! VINE SI OANA ROMAN! 😱🤪Începem după amiaza, la 15.00, la PRO TV! Ne vedem, daaa? 🤪🤪🤪😂😂😂😜😜😜😅😅😅 FARA GAINARII, DA? 😱🤪”, a anunțat creatorul de pantofi, încheindu-și mesajul printr-un joc de cuvinte ce face referire, cel mai probabil, la fosta nevastă. Postarea vedetei rămâne neclară, mai ales că în secțiunea de comentarii a replicat unui fan care i-a mărturisit că nu va rata show-ul de azi: „E o glumă”.

Motivul pentru care stația TV a închis socotelile cu stilista

Dana Budeanu a încheiat colaborarea cu Pro TV în octombrie 2019, aceasta prezentând rubrica de fashion în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” de la Pro TV, după ce stilista le-a batjocorit printr-o postare pe Facebook pe fondatoarele Spitalului de Petriatrie Oncologică din România.

„Începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastră cu Dana Budeanu a încetat. PRO TV este liderul televiziunilor din România și a susținut dintotdeauna cauze care au adus schimbări reale în viețile oamenilor, fie că vorbim despre lupta împotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonați sau protecția mediului înconjurător.

PRO TV inspiră românii să fie mai buni prin divertisment de calitate, informație și ne dorim ca valorile pe care le promovăm, printre care se află onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea să se reflecte și în acțiunile partenerilor noștri”, transmitea trustul media printr-un comunicat.