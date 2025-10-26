Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire

Ziua Sfântului Mare Mucenic Dumitru, prăznuită pe 26 octombrie, este una dintre cele mai importante sărbători ale toamnei. Credincioșii din întreaga țară se adună în biserici și acasă pentru a rosti rugăciuni de mulțumire, de iertare și de binecuvântare. Sfântul Dumitru este cunoscut ca ocrotitor al celor aflați în primejdii și aducător de pace în sufletele celor care se roagă cu credință.

Cine a fost Sfântul Dumitru și de ce este cinstit

Sfântul Dumitru a fost un simbol al curajului și al credinței neclintite. Originar din Tesalonic, el și-a apărat convingerile creștine chiar cu prețul vieții, devenind martir pentru Hristos.

În credința populară, a rămas cunoscut ca ocrotitor al celor aflați în primejdii, apărător al ostașilor și aducător de binecuvântare în casele celor care îl cheamă în rugăciune.

Ziua sa marchează, de asemenea, un prag simbolic între toamnă și iarnă, între vechi și nou. Mulți oameni își pun nădejdea în Sfântul Dumitru pentru a începe o perioadă mai bună, cu liniște, sănătate și împlinire sufletească.

Ce rugăciuni să rostești pe 26 ooctombrie

Rugăciunea este forma cea mai simplă și mai sinceră de legătură cu Dumnezeu și cu sfinții. În această zi, credincioșii aprind o lumânare, se reculeg în liniște și rostesc câteva cuvinte de credință, cerând protecție și sprijin în momentele grele.

Rugăciune 1

”Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, Dimitrie, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă, Amin!”

Rugăciune 2

”Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți. Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic , tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă”

Rugăciune 3

”O, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, Izvorâtorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, această a noastră rugăciune, ce aducem ţie acum cu umilinţă, primeşte-o, şi de bolile sufleteşti şi trupeşti şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, cu rugăciunile tale cele bineprimite către Dumnezeu, ne păzeşte, că împreună cu tine în veacul ce va să fie, să cântăm Lui : Aliluia!”

Vezi și Rugăciune către Sfântul Dumitru. Când trebuie să o rostești!

Ce nu este bine să faci de Sfântul Dumitru

Tradiția populară spune că, de Sfântul Dumitru, pieptănul trebuie lăsat deoparte, deoarece folosirea lui în această zi poate aduce necazuri și ghinion.

Totodată, se crede că după această sărbătoare nu este bine să se mai semene usturoi, fiindcă un astfel de gest ar atrage pagube și pierderi în anul care urmează. Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir este privit ca un hotar între toamnă și iarnă, între lumină și întuneric.

Este o zi a focului purificator, a echilibrului și a reînnoirii, care îmbină credința creștină cu obiceiurile vechi ale satului românesc — un moment în care oamenii își amintesc de strămoși și de legătura lor cu lumea spirituală.

Vezi și Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru!