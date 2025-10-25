Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru

Duminică, 26 octombrie 2025, este o zi cu o puternică încărcătură spirituală. Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit de milioane de români, iar influența acestei zile se resimte și în plan astrologic. Energia divină, spun astrologii, aduce protecție, vindecare și împliniri neașteptate pentru anumite zodii, în special pentru una care se află sub o binecuvântare specială.

Horoscopul zilei

Berbec

Ziua aduce un val de inspirație și dorință de schimbare. Berbecii simt nevoia să lase în urmă grijile și să se concentreze pe evoluția personală. O veste bună din partea unei persoane apropiate le aduce zâmbetul pe buze.

Taur

Taurii primesc recunoaștere pentru munca lor. Este momentul potrivit să se bucure de roadele eforturilor depuse în ultimele luni. În plan sentimental, pot avea parte de o surpriză plăcută.

Gemeni

O zi în care trebuie să-și asculte intuiția. Gemenii sunt sprijiniți de astre să ia o decizie importantă. În dragoste, e timpul sincerității și al clarificărilor.

Rac

Sfântul Dumitru le aduce protecție divină. Este o zi a alinării, a împăcării și a recunoștinței. Racii simt că norocul le surâde, iar o dorință mai veche ar putea deveni realitate. Este zodia binecuvântată a acestei zile.

Leu

Leii sunt în formă maximă și pot cuceri ușor inimile celor din jur. Energia lor atrage succesul și oamenii potriviți. Totuși, li se recomandă prudență în cheltuieli.

Previziuni pentru toate zodiile

Fecioară

O zi favorabilă pentru reflecție și liniște interioară. Fecioarele ar trebui să evite discuțiile aprinse și să se concentreze pe activități care le aduc pace.

Balanță

Relațiile personale se pot armoniza. O conversație sinceră cu cineva drag aduce claritate și stabilitate. Balanțele primesc sprijin de unde se așteaptă cel mai puțin.

Scorpion

Vin schimbări profesionale importante. Scorpionii trebuie să rămână flexibili și să aibă încredere în instinct. Sfântul Dumitru le oferă puterea de a trece peste obstacole.

Săgetător

Este o zi excelentă pentru relaxare și conectare spirituală. Săgetătorii pot avea o revelație legată de drumul lor de viață. O întâlnire întâmplătoare poate schimba multe lucruri.

Capricorn

Capricornii sunt susținuți de familie și prieteni. Energia zilei le aduce echilibru și dorința de a construi ceva durabil. Posibile câștiguri financiare neașteptate.

Vărsător

O zi cu mult dinamism. Vărsătorii au ocazia să se afirme profesional. Totuși, trebuie să evite impulsivitatea și deciziile pripite.

Pești

Peștii se simt inspirați și plini de speranță. Intuiția lor este la cote maxime, iar Sfântul Dumitru le aduce liniște sufletească. Este o zi potrivită pentru recunoștință și rugăciune.

Zodia cu protecție divină de Sfântul Dumitru: Rac – primește sprijin spiritual, semne de noroc și ocrotire în fața încercărilor.